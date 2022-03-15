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陸域風機迎10年汰換期　900支葉片恐成「垃圾電」只能破碎掩埋

記者陳詩璧、顏如玉／專題報導

當政府正在大力推動離岸風機，增加再生能源量能時，位在澎湖中屯，台灣首座陸域風機預計在2023年屆齡退役，這也宣告未來十年，台灣正式進入陸域風機更換期，將有至少900支葉片要「破碎掩埋」若把整座分機拆開來看，可大致分為「風機塔架」、「機艙」和「葉片葉片傳動系統」，在這當中，只有玻璃纖維製作的葉片無法回收，國外環保人士甚至封它為「垃圾電」。過往台灣在葉片故障耗損時是採破碎掩埋法，未來要除役，台電和經濟部能源局坦言，這部份技術還要再研究。

▲台中風力發電廠備用風機葉片放置台中港區內部。（圖／記者沈君帆攝）

▲台中風力發電廠備用風機葉片放置台中港區內部。（圖／記者沈君帆攝）

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風力發電機建構原型是電風扇，組成的零件包括機艙、塔架和葉片傳統系統，這三項的原料都是金屬，退役後能熔回金屬再製使用。但是第四個主要零件「葉片」，其材料是玻璃纖維和部份碳纖維，在台灣，大都採用「破碎掩埋」方式處理。

對於這樣的處理方式，台大能源研究中心主任江茂雄坦言，掩埋並不是最終的解決之道。他反問，「未來離岸風機一支葉片一百多公尺，它要去哪裡埋，也找不到那麼多地呀！」

▲8MW風機葉片單片81.5公尺長，相當於高鐵3.26節車廂長、7.5輛砂石車的長度。（圖／王譯萱製）

▲▼8MW離岸風機葉片單片81.5公尺長，相當於高鐵3.26節車廂長、7.5輛砂石車的長度。（圖／王譯萱製）

▲8MW風機葉片單片81.5公尺長，相當於高鐵3.26節車廂長、7.5輛砂石車的長度。（圖／王譯萱製）

目前離岸風機葉片大小，若以8MW等級來看，單片長度長達81.5公尺，以單輛砂石車11公尺來換算，一片8MW等級的葉片相當於7.5輛砂石車，若用單節25公尺的高鐵車廂換算，則大約是3.26節車廂的長度。

以陸域來看，1MW機型大約是5千萬以內，葉片價格佔2到3成，換算下來單片葉片約333萬左右。離岸風機造價更高，1MW機型一部約1.8億，折算後單片葉片約1800萬。廠商大多以躉購價格去換算使用年限，陸域可用20年，離岸25年，而明年、2023年台灣首批「澎湖中屯發電站」的風機將屆齡退役。

▲▼風電專題葉片長度,離風機發電量,全球風場,潛力 場址,東北季風,再生能源。（圖／王譯萱製）

▲全台風機陸域加離岸，截至2021年底統計約有396部。（圖／王譯萱製）

台灣西部沿岸陸域風機密集度高，能源局統計全台陸域加上離岸的風機累積達到396部，目前「最資深」的風機是位在澎湖中屯的台電陸域風機，明年，也就是2023年使用滿20年，屆齡退役。而現行的陸域風機大約都用10年上下，未來10年，將要面臨300多部風機退役汱換，相當於有900多支葉片要被「破碎掩埋」。

雖然台電規劃，會更換適合當地航高限制又能提高發電量的風機，但舊的風機該何去何從？台電再生能源處長蔡英聖表示，目前仍打算以「延役」的方式，延長原有風機使用年限，「等找到合適的風機後，再替換。」

▲澎湖風力發電站的風機，2023年屆齡退役。（圖／ETtoday資料照）

▲澎湖風力發電站的風機，是全台最老風機，2023年屆齡退役。（圖／ETtoday資料照）

事實上，汰換風機葉片對環境的衝擊，並不只是台灣面臨考驗。歐盟更打算從2024年開始，檢視葉片掩埋政策。歐美國家目前現行的處理方式，大多是破碎後掩埋，美國是直接將拆下來的葉片，全數掩埋在沙漠區，丹麥則將部份拆下來的葉片切割後，做成裝置藝術或是自行車棚。不管掩埋或做成裝置藝術，若廢棄風機葉片數量變多，都對環境帶來挑戰，而風機葉片之所以不能回收，還是跟「玻璃纖維」有關。

▲陸域風機的葉片按機型不同，葉片大小也不一樣，以教學用的這支葉片來看，約30多公尺長。（圖／記者沈君帆攝）

▲陸域風機的葉片按機型不同，葉片大小也不一樣，以教學用的這支葉片來看，約30多公尺長。（圖／記者沈君帆攝）

玻璃纖維平時運用不少，像是浴缸、冷氣冷卻爐、遊艇船殼等都玻璃纖維的蹤跡。這類物品，在市面上常見的處理方式包括破碎後，裝太空包掩埋，或採取高溫燒毀方式，甚至是化學溶液溶解，還有些回收商則會把碎片混入混擬土內當建材使用。

達德能源董事長王雲怡以德國總公司為例，對於廢氣葉片採取「輾碎後埋沒或回收」，由於台灣的風機還有7、8年的空間，「達德想再觀察有沒有更適合的處理方式。」

▲替換下來的葉片，國外有拿來當裝置藝術、機車亭，國內將其中一支當做教學用葉片。（圖／記者沈君帆攝）

▲替換下來的葉片，國外有拿來當裝置藝術、機車亭，國內將其中一支當做教學用葉片。（圖／記者沈君帆攝）

能源局副局長李君禮則直接點出回收廢棄風機葉片的難處，「葉片沒辦法回收，應該是講，葉片沒有辦法用『有經濟規模』的方式回收，也就是說它可以回收，只是它很貴，很貴就沒有經濟效益。」他提到，「廢棄物的清運，目前我們是希望它能變成回收，成為一個有價值的東西，這個技術目前還在發展。」

台電再生能源處處長蔡英聖表示，有考慮把部份退役陸域風機，做成裝置藝術變休閒的區域，「這也是一種可以發展的路。」

▲▼台中風力發電,高美溼地,風電,風機葉片,陸域風機,台電,再生能源,台中港區,備用葉片。（圖／記者陳詩璧攝）

▲離岸風機葉片單片最大可達112公尺長，西門子歌美颯2021年9月宣布研發出一款可回收葉片。（圖／記者陳詩璧攝）

若是換個角度，推出可回收風機葉片呢？當然可行，西門子歌美颯2021年宣布推出 「全支可回收」風扇葉片，西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思提到，「我們已開發一種可再次溶解的樹脂配方，將退役的葉片浸泡在弱酸性溶液中，待樹脂溶解後，將葉片內的材料取出回收再利用。」

▲▼台灣大學能源研究中心主任江茂雄,離岸風機,風電,再生能源,陸域風機。（圖／記者顏如玉攝）

▲台灣大學能源研究中心主任江茂雄看好離岸風電，但也提到未來葉片都上百公尺長，要提早思考退役後的問題。（圖／記者顏如玉攝）

只不過，國外有產業團體認為，目前只有單一廠商推出，成本會不會比掩埋更高，能否被廣泛應用，還有觀察的空間。台灣未來10年要面對上百部陸域風機汰換，大約有900多支葉片待處理，等到陸域更換完，20年後要面對的是離岸風機汱換，這是一個不得不超前部署的議題，如何讓風電機組達到全機綠能狀態，才能朝真正的淨零減碳之路邁進。

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