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新北31歲男仰躺「健身房SPA池」猝死　家屬悲痛尋找目擊者

▲▼微解封健身房，醫曝3大風險。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲健身房示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名31歲男子20日晚間在新北市中和的World Gym的SPA池內，失去生命跡象，送醫不治。男子的家屬難過地在網路PO文尋找第一目擊者，試圖還原當下的情況，「謝謝各位的幫忙，31歲就這樣走了白髮送黑髮…」。

死者家屬在PTT發文表示，弟弟20日晚間11時30分許不明原因在World Gym內的SPA水池失去生命跡象，經過整晚搶救後仍於21日早上不治。他說，場館工作人員不清楚第一現場，只有另一名工作人員看到弟弟仰躺在SPA水池內，但這名員工已是第二目擊者。

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原PO表示，警方及工作人員都在幫忙尋找第一目擊者，他們家屬都很想了解當下的情況，「很感謝警方的協助以及萵苣工作人員的幫忙，因為目前還是沒有結果，除了這兩個管道也想試試看網路上是否有人看到當時情況，也謝謝各位的幫忙，31歲就這樣走了白髮送黑髮...」。

網友看完紛紛留言，「SPA水池會有監視器嗎」、「不過第二目擊者怎麼知道他不是第一目擊者」、「那個前後時進出的會員，或許有人目擊到」、「看男更衣室入口監視器，先看你弟何時進去」、「QQ祝你找到原因太令人難過的消息」、「天啊，節哀，幫高調」、「太誇張了吧，幫高調」。

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