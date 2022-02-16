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黑卡網紅1355字還原「摩鐵裸躺風波」：一切的不合理只有一個可能

▲▼超哥。（圖／超哥授權引用）

▲YouTuber超哥。（圖／超哥授權引用）

記者葉國吏／綜合報導　

YouTuber超哥遭鏡週刊爆料指出，帶小模曾薇亞上摩鐵，還脫掉上衣，試圖說服她「更進一步」，曾薇亞還自保拍下影片。對此超哥在粉專發文1355字回應，暗指「司馬昭之心，路人皆知。」以下超哥回應全文：

大家還記得之前周刊報導摩鐵事件的女主角嗎？
這位女主角，前幾週持續以非常不客氣的文字發訊質問我先前拍攝的影片為何不上片。
我想，拍完影片後，就發生離奇的周刊爆料的事件，一般正常人在遇到莫名被狗仔跟拍之後，大概都會對某些人或某些事情有所防範或顧忌。
於是，我就用了記憶卡毀損的藉口，打發女主角的無理要求(事實上，整部影片都是我花錢找攝影團隊拍攝，拍完了卻不能上片損失最大的應該是我自己，曾小姐憑什麼要求我一定要上片？我有什麼義務一定要幫你曝光？)
但妙的就是，在我委婉拒絕上片之後，我就又接到鏡週刊的來信，內文提到女主角覺得自己被利用等語，想要「再」讓我上周刊，這真的是令人忍無可忍！
對此，我有幾句話想要公開跟曾小姐說，也提醒未來所有有意要跟曾小姐合作的業主要有所提防：
曾小姐
我們一共只見了兩次面，第一次在笑居，第二次在西門町羊騷店，隨後也就發生了去年十月的摩鐵事件。
當我處理完所有事情之後，靜下心來，一切種種不合理都浮現腦海，我心有所感·有所悟但我沒有說，妳知道是哪露出破綻嗎？
當時據鏡週刊報導所稱，我從羊騷店拍攝結束離開時，被記者「偶然遇到」我在西門町攔計程車，所以一路跟隨。
但請注意，當時我們是一群人，攔了兩台以上的計程車共乘。記者一般會吃飽太閒嗎？看到一群人在路邊攔計程車就會一路尾隨？
抵達招待所之後，我們一群人起碼待了三個小時左右，方才離開。
當天晚上下著雨，又濕又冷，記者會吃飽撐著？然後在招待所外邊，苦苦等候，然後再拍下我和妳到摩鐵？？
如果我是天王巨星，記者那麼盡責，尚有那麼一絲絲可能。
但我當時只是一個訂閱七萬·鼻屎大的小小YouTuber，我自己都不敢相信我有那麼大的價值值得被鏡週刊報導，還放在頭版頭的位置。

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 ▲竹竿妹小模曾薇亞。（圖／翻攝臉書／曾薇亞Viya）

一切的不合理只有一個可能，記者已經提早知道我的行程，招待所卻是意外插曲。
記者以為我從羊騷店離開就會直接跟妳去摩鐵，所以直接在西門町等候著我。哪知道中間突然多了招待所這一個驚喜或者驚嚇，所以倒楣的記者先生只好繼續在淒風苦雨之中等候。
進了摩鐵之後，妳應該是確認記者有拍到畫面，於是匆匆找個藉口離開，中間還換了一次房間，所以什麼事也沒發生。
妳知道嗎？就算有發生關係，妳也弄不到我，因為我並沒有強迫妳。只要沒有觸犯法律，除了我太太以外，誰都沒有資格批評我，因為這是我的私領域。
我兄弟朋友們會敬重我、喜歡我，因為我「從無害人之心」，待人和善有禮，更因為我是真的從無到有拼起來的真男人，他們尊重我的人格與品德，尊重我的生活品味與從不負人的生命理念。
我的世界我的交友圈，又豈會是妳這隻小雞可以明白的？
藉由摩鐵事件，妳從互惠模特兒改為收費模特兒，整起事件中的得利者，相信明眼人都看得出來，我只能說司馬昭之心，路人皆知。
妳卻還有臉面質問我另一隻有妳入鏡的影片為何沒有發？
影片是我花錢花時間花資源製作的，我發與不發還需要跟妳報告嗎？
我當了一次妳的登天梯，我看破·選擇善良·我沒說破。
妳因為得不到妳要的曝光，還再找妳的老友鏡週刊爆料，藉口說怕有人被騙互惠。
妳會不會是頭腦不大靈光，我跟妳睡覺，就妳的姿色，誰跟誰收錢還不一定呢？
想紅有很多種，沒有實力，讓妳靠爭議靠是非的紅也不會長久。
事情的真相永遠只有一個，台灣很大也很小，山水有相逢。
我日後越強，妳就永無翻身之日。
妳只要記得一句話，多行不義必自斃。

 

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