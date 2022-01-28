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國內出現「長新冠」全身痛到起不來！醫提醒4情況都可能發生

▲▼南韓新冠重症病床數短缺，導致「人死才會有新病床」，圖為京畿道平澤市博愛醫院。（圖／路透社）

▲新冠確診康復後，也可能有「長新冠」(long Covid)後遺症。（圖／路透社）

記者林育綾／台北報導

新冠病毒不是一般的小感冒，就算確診當時無症狀，也有可能後續演變為「長新冠」(long Covid)症狀，國外就有患者嚴重到全身疼痛、無法起身；而台灣在去年5月疫情爆發後，如今也出現疑似長新冠症狀患者，醫師表示有4種情況都可能造成長新冠，特別是有糖尿病等「慢性病患者」更要小心。

新冠疫情肆虐全球2年，確診康復者的「長新冠」(long Covid)後遺症也陸續浮現。據外媒報導，美國一名女編劇費瑞兒(Heidi Ferrer)在前年染疫，當時無症狀，卻在染疫後的13個月期間，陸續出現腳部疼痛、消化問題，還有心跳加速、神經性震顫等症狀，甚至會痛到無法下床，都讓人難以解釋。由於她不堪長新冠症狀的長期折磨，已於去年5月選擇輕生，家人悲慟之餘也出面呼籲各界正視「長新冠」的影響。

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而國內如今也出現疑似「長新冠」的病例，新光醫院呼吸加護病房主任林嘉謨醫師在近2年追蹤不少染疫康復者，他提到，根據國外對長新冠的相關研究，可能有4種情況跟引發長新冠有關，包括：病人本身抗體反應過強、感染時病毒過多、EB virus（第四型人類皰疹病毒）活化，另還有一情況是像糖尿病這樣的慢性病患者。

目前他遇到的病例，該患者年紀70多歲，本身有糖尿病，染疫後出現神經病變而導致的疼痛，嚴重時甚至會全身痛到無法起身，從確診至今已經1年半，狀況時好時壞。

不過他表示，目前國內與國外的情況還是不太一樣，由於國外許多國家已經發生過2、3波的大型疫情，很多「長新冠」症狀的患者是因為「反覆感染」，甚至染上不同的變異株；而國外目前針對反覆感染Covid-19的情況也還在研究，是不是會因此增加抗體，都還不知道。但根據國外相關研究顯示，施打新冠疫苗對於長新冠有預防效果。

而以國內的情況來說，台灣比較大型的疫情爆發是在去年5月那波，到現在除了最近的疫情之外，沒有特別大量染疫的情形，所以還沒有像國外這麼多反覆感染的病例。因此目前追蹤國內的新冠康復者，若有「長新冠」的後遺症，多半都是因為當時感染Covid-19再合併原本的慢性病（如糖尿病），會造成後續控制慢性病的情況比較不佳。

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