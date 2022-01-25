「持續有不明感染」要有升級準備！醫曝「安全觀察期」返鄉注意3件事

▲醫師指出，如果持續發生不明感染，就要有升級準備。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣近期本土疫情爆發，桃園、高雄都出現大規模感染，另外台北、宜蘭還有幾例不明感染源。針對目前本土情況，醫師指出，以桃園和高雄疫情爆發時間來看，至少要觀察到2/18之後會比較安全，但如果持續有不明感染源發生，就需要有升級準備。而過年返鄉還是要注意戴口罩等防疫重點。

近期桃園、高雄都爆發本土染疫，已經連續多日都有確診個案，而台北、宜蘭也都出現不明感染個案，不過因為即將迎接農曆新年，指揮中心也緊急宣布防疫措施加嚴，但仍維持二級警戒。而針對過年返鄉，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬直言，雖然目前風險相對大，但中央沒有宣布，還是可以返鄉。

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黃高彬說，過年返鄉原則上要注意幾個重點，第一就是口罩一定要戴好，去餐廳除了吃飯，隨時要戴好口罩，第二是陌生人距離至少保持2公尺以上，第三就是勤洗手和隨身攜帶酒精，因為人總會不經意揉眼睛和鼻子，所以一定要隨時保持手部衛生。

而針對近期桃園和高雄疫情，黃高彬表示，原則上要觀察兩個潛伏期28天，最近應該還會陸續爆出，觀察期當然要往後延，以這波比較大的群聚，1/21遠雄自貿園區案，往後的兩個潛伏期是重要觀察期，最好觀察到2/18之後，才會比較安全。而他也提到，如果持續有不明感染源發生，就要做好升級準備。