工藝中心台灣工藝百年特展　邀民眾閱讀台灣工藝史反思未來

▲「臺灣工藝百年進行式」開展（下同）。（圖／台灣工藝中心提供）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心推出「台灣工藝百年進行式」展，於7日辦理開幕記者會，即日起於該中心生活工藝館展出，中心邀請對工藝有興趣的朋友來穿梭時空，看見台灣工藝文化百年的演繹、重思工藝的價值，一起實踐「綠工藝社會」的新價值。

工藝中心指出，「臺灣工藝百年進行式」以宏觀角度，拉開台灣工藝發展的百年光譜，重探於政治、社會、經濟等人文脈絡影響下，關於台灣工藝的過去、現在以及邁向未來的進行式，也透過不同年代的生活器物與工藝物件，引領觀者一同走入歷史長廊，閱讀台灣工藝的光陰故事。

工藝中心提到，本展以工藝為主體，從百年的時間尺度切入，引領民眾觀看、感知各個時代工藝所蘊含的人文價值；而2021年適逢台灣文化協會創立百年，因此以「台灣工藝百年進行式」為題，呼應百年前的文化啟蒙、承先啟後之精神，期盼讓民眾更了解台灣工藝的發展進程。

工藝中心指出，本展先從「工藝是什麼？」提問，觸發觀眾思考工藝的本質以及與生活的關聯，體悟其背後蘊含的價值精神；接著「走進臺灣工藝的時間與空間」單元，以時間軸串聯，從日治時期1910年代，唐山匠師來台所引進民間信仰和生命禮俗有關的粧佛、木雕、交趾陶、金屬工藝等，1920年代隨台灣文化啟蒙、社會朝民主自由化邁進而轉變，至二戰後「生活即製造」的手工業時代，1970年代擴大外銷，代工或代設計生產（ODM/OEM）外國的生活用品。

至1990年代以後，台灣社會經濟劇烈轉變，接續以傳統工藝、原民工藝、社區地方工藝、設計與工藝等多樣化的「生活文化進行式」單元呈現；特展最後以「未來工藝宣言」單元，思考工藝未來發展的模樣，揭示「綠工藝」之新篇章和價值思惟—頂真精神、工作倫理、愉悅勞動、生活美學、自然、循環、平衡、寬容、生命力，納入社會分工，以Craft for All推動臺灣綠工藝希望工程，達成健全台灣工藝生態系與價值的社會實踐之雙重目標。



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