　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今累積9架次共機擾台　還嗆我空軍「台灣地區飛機」

▲▼殲16。（圖／國防部提供）

▲殲16。（圖／國防部提供）

記者杜冠霖／台北報導

國防部今（21）日晚間發布最新即時軍事動態，共9架次共機進入我西南空域，日間甚至有共機透過廣播聲稱其行動符合國際法，以「台灣地區飛機」矮化我主權，另有不明聲源表示「nice to meet you too」，全數遭我方空軍廣播驅離。

根據國防部即時軍事動態顯示，今共有9架次共機進入我西南空域，分別為轟-6機2架次、殲-16機2架次、殲-10機4架次、空警-500機1架次。

根據「台灣西南空域」廣播記錄抄件顯示，空軍在上午9時54分廣播驅離時強調，「中華民國空軍廣播，位於台灣東南空域高度7500公尺的中共軍機注意！你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

對此，共機也在上午9時55分時回嗆，「額~台灣飛機、台灣地區飛機，我正在執行.....例行性任務」，隨後在上午10時3分時再嗆，「我是中國海軍航空兵，正在正常飛行，我的行動符合國際法，this is a naval airforce of chinese peoples ???，i am flying with international law.」

另外，10時3分時還有不明聲源提及，「nice to meet you too」。

「台灣西南空域」表示，本月累計共機進入我空域21天，本月空軍廣播驅離紀錄共計82次；2021年累計共機進入我空域237天，空軍廣播驅離紀錄共計740次。

根據國防部公布資料，2021年累計共機進入我空域205天、801架次，而本月已公布94架次。

►為什麼每餐都能減油80%？

ET快訊
第一次去男友家就「噴出來」　黑絲妹搭電梯崩潰
男星打疫苗脫了！「結實線條」網全暴動：想當護士
阿公3度性侵孫女「用手機拍片」　還逼打手槍
決裂前最後一場直播！鄧佳華搞消失「放鳥連千毅」　他當場氣爆
冷血殺店員！紙雕師「爸是黑道高層」　被送新加坡學格鬥
店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎
林智勝滿貫砲生涯第289轟　追平張泰山並列中職全壘打王
快訊／超商店員遭刺死亡！　7-11總部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

今累積9架次共機擾台　還嗆我空軍「台灣地區飛機」

店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎

「馬祖國際藝術島」明年登場　泉裕泰親臨南竿讓他想起瀨戶內海

公投開講彰化連趕場　蘇貞昌燒聲嗆國民黨：一直倒退嚕

批范雲要前核四廠長閉嘴　王鴻薇：不認同民進黨就變中共同路人

日本新一波疫苗捐贈未提台灣　謝長廷：已主動表達目前國內無急需

小便斗太高！大港墘公園廁所「孩童不能用」　李明賢質疑北市府歧視

黎智英獲頒新聞自由獎　游錫堃：代表「牆外」對他的肯定

樂見傅崐萁重返國民黨　連勝文：同舟計畫是對的

同舟讓2萬人回大家庭　朱立倫：搭飛機也有人說要加入國民黨

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

他花132萬台幣買印尼全新透天厝　近學校、購物中心...生活機能超好

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

今累積9架次共機擾台　還嗆我空軍「台灣地區飛機」

店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎

「馬祖國際藝術島」明年登場　泉裕泰親臨南竿讓他想起瀨戶內海

公投開講彰化連趕場　蘇貞昌燒聲嗆國民黨：一直倒退嚕

批范雲要前核四廠長閉嘴　王鴻薇：不認同民進黨就變中共同路人

日本新一波疫苗捐贈未提台灣　謝長廷：已主動表達目前國內無急需

小便斗太高！大港墘公園廁所「孩童不能用」　李明賢質疑北市府歧視

黎智英獲頒新聞自由獎　游錫堃：代表「牆外」對他的肯定

樂見傅崐萁重返國民黨　連勝文：同舟計畫是對的

同舟讓2萬人回大家庭　朱立倫：搭飛機也有人說要加入國民黨

范玉禹相隔1690天先發演出完投勝！悍將5比1味全龍

高雄8區瀰漫「化學酸臭味」民眾崩潰投訴！環保局抓到卻無法開罰

迷妹拿出偶像小卡...海底撈「超暖心服務」3600次轉推：是天堂吧

最終戰兄弟滿滿紀錄！6比3逆轉樂天　林智勝289轟追平張泰山

紀言愷打疫苗直接脫了！　「結實線條」網一看全暴動：想當護士

戴愛玲自爆曾姊弟戀！遇《分手中》張基龍「會勇敢接受」

暑假寄宿！阿公3度性侵孫女「還逼打手槍」　犯案時1個動作GG了

徐若熙仍受保護　味全明年目標4成5勝率、避免墊底

住宅改造節目「紅磚毛胚屋」要580萬！　網狂轟：退錢打掉重蓋

林子崴首度挨轟仍淡定續投　曾總觀察心態強很好

政治熱門新聞

超商店員勸戴口罩遭刺死　鄭文燦震怒發聲

店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎

役男打瞌睡遭罰冷風中脫衣　陸軍司令震怒「連拔9主官」

捷運三鶯線意外　新北開罰84萬元

顏清標土地轉售離婚媳？　她：顏寬恒規避2件事

萬華大鬧熱登場！　玖壹壹、黃明志、陳芳語明艋舺青山宮開唱

一週內3起打錯疫苗　北市：最高罰25萬

快訊／萬金石明開跑！肯亞選手確診　賽道今晚全面消毒

Yahoo民調／75.9％同意禁止萊豬進口

陳建仁受邀立陶宛民主論壇演說　「台灣是民主的試金石」

公投倒數1個月　民進黨狂辦說明會成效佳

5架次共機晚間擾台　遭我軍廣播驅離、防空但追監

鍾小平帶「扮手禮」　委託助理遞回黨申請書

統一年收入增2萬？蘇貞昌：中國最有錢的人一夕消失、女星幾個月不見

更多熱門

相關新聞

共機闖我空域嗆台灣地區　還稱符合國際法

共機闖我空域嗆台灣地區　還稱符合國際法

臉書粉絲專頁「台灣西南空域」21日披露，中共軍機一早已5度進入我ADIZ（西南空域及東南空域），並聲稱其行動符合國際法，甚至以「台灣地區飛機」矮化我主權，另有不明聲源表示「nice to meet you too」，全數遭我方空軍廣播驅離。

5架次共機晚間擾台　遭我軍廣播驅離、防空但追監

5架次共機晚間擾台　遭我軍廣播驅離、防空但追監

共軍昨派遣3架共機擾台　武直10機、米17機近期二度現蹤

共軍昨派遣3架共機擾台　武直10機、米17機近期二度現蹤

中科院11月密集火砲測試　試射飛彈疑為「天弓三」

中科院11月密集火砲測試　試射飛彈疑為「天弓三」

LIVE／蔡英文親主持「F-16V接裝典禮」　可掛新一代響尾蛇飛彈戰力提升

LIVE／蔡英文親主持「F-16V接裝典禮」　可掛新一代響尾蛇飛彈戰力提升

關鍵字：

共機殲16西南空域國防部

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

鄧佳華決裂連千毅！「下周一新工作報到」：我自由了

即／不滿被勸戴口罩！男刺死超商店員

快訊／連千毅「周一正式提告鄧佳華」來真的！

刺死超商店員！紙雕家「超狂背景起底」

子宮大量出血！徐若瑄「救治現況曝光」

不吸菸也會得肺癌！醫點出危險因子

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

女生怕馬桶髒「半蹲上廁所」　泌尿女醫說母湯

超商店員勸戴口罩遭刺死　鄭文燦震怒發聲

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

男星才發文喊劇終！　5天後「突發胃出血離世」

勸戴口罩慘遭「樓上住戶」刺死！店員父心碎

女大生存股4年只挑台積電、0050　不敗教主搖頭「不如這樣買」

超商員工遭刺死！前大夜班嘆：報警沒用的

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面