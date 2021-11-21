今累積9架次共機擾台　還嗆我空軍「台灣地區飛機」

▲殲16。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

國防部今（21）日晚間發布最新即時軍事動態，共9架次共機進入我西南空域，日間甚至有共機透過廣播聲稱其行動符合國際法，以「台灣地區飛機」矮化我主權，另有不明聲源表示「nice to meet you too」，全數遭我方空軍廣播驅離。

根據國防部即時軍事動態顯示，今共有9架次共機進入我西南空域，分別為轟-6機2架次、殲-16機2架次、殲-10機4架次、空警-500機1架次。

根據「台灣西南空域」廣播記錄抄件顯示，空軍在上午9時54分廣播驅離時強調，「中華民國空軍廣播，位於台灣東南空域高度7500公尺的中共軍機注意！你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

對此，共機也在上午9時55分時回嗆，「額~台灣飛機、台灣地區飛機，我正在執行.....例行性任務」，隨後在上午10時3分時再嗆，「我是中國海軍航空兵，正在正常飛行，我的行動符合國際法，this is a naval airforce of chinese peoples ???，i am flying with international law.」

另外，10時3分時還有不明聲源提及，「nice to meet you too」。

「台灣西南空域」表示，本月累計共機進入我空域21天，本月空軍廣播驅離紀錄共計82次；2021年累計共機進入我空域237天，空軍廣播驅離紀錄共計740次。

根據國防部公布資料，2021年累計共機進入我空域205天、801架次，而本月已公布94架次。