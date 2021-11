今累積9架次共機擾台　還嗆我空軍「台灣地區飛機」

▲殲16。(圖/國防部提供)



記者杜冠霖/台北報導

國防部今(21)日晚間發布最新即時軍事動態,共9架次共機進入我西南空域,日間甚至有共機透過廣播聲稱其行動符合國際法,以「台灣地區飛機」矮化我主權,另有不明聲源表示「nice to meet you too」,全數遭我方空軍廣播驅離。

根據國防部即時軍事動態顯示,今共有9架次共機進入我西南空域,分別為轟-6機2架次、殲-16機2架次、殲-10機4架次、空警-500機1架次。

根據「台灣西南空域」廣播記錄抄件顯示,空軍在上午9時54分廣播驅離時強調,「中華民國空軍廣播,位於台灣東南空域高度7500公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ,影響我飛航安全,立即迴轉脫離!」

對此,共機也在上午9時55分時回嗆,「額~台灣飛機、台灣地區飛機,我正在執行.....例行性任務」,隨後在上午10時3分時再嗆,「我是中國海軍航空兵,正在正常飛行,我的行動符合國際法,this is a naval airforce of chinese peoples ???,i am flying with international law.」

另外,10時3分時還有不明聲源提及,「nice to meet you too」。

「台灣西南空域」表示,本月累計共機進入我空域21天,本月空軍廣播驅離紀錄共計82次;2021年累計共機進入我空域237天,空軍廣播驅離紀錄共計740次。

根據國防部公布資料,2021年累計共機進入我空域205天、801架次,而本月已公布94架次。