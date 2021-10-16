快訊／日本擬「第六度」贈台疫苗　指揮中心下午2時說明

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10/16）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由副指揮官陳宗彥說明疫情及防疫作為等事宜。日本外務大臣茂木敏充15日表示擬再追加提供台灣新冠肺炎疫苗，駐日代表謝長廷已在臉書發文表示感謝，疫苗廠牌與數量，下午指揮中心有望說明。

謝長廷15日下午在臉書表示，茂木敏充今記者會宣布對外提供疫苗情況說，目前日本提供對外疫苗2500萬劑，排世界第三位，今又宣布追加印尼、菲律賓各200萬份，越南50萬份、泰國40萬份，直接提供部分手續辦好即發送，也考慮對台灣再追加。

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謝長廷說，當此日本國會解散，大家忙於選舉，外務省還能正常對外提供疫苗的協助，其善盡國際責任的做法，令人欽佩，這次對台灣的提供已是第六次，不管數量多少，都是珍貴的友情關懷，也實質有助台灣接種率的提高，特別在此表示感謝。

目前日本已提供我國AZ疫苗共390.4萬劑，分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑、9月7日6.4萬劑及9月25日50萬劑，部份用於第一劑接種，部分則提供給第二劑，有助我國提升疫苗覆蓋率，指揮中心多次在記者會上向日本政府及人民致上誠摯謝意。

另外，第11輪疫苗接種第一劑BNT與第二劑AZ，也於10月15日起開打，預計打到10月21日。其中BNT因預約人數未滿兩度加開，前日晚間更臨時增開「10月13日前意願登記BNT疫苗之44歲以上民眾[即1977/12/31(含)前出生]」，預定10月17至10月21日施打。

然而屢次加開，也讓民眾抱怨太過臨時，指揮中心發言人莊人祥昨日下午說明，若在第11輪沒有預約的民眾，到第12輪還是可以預約。而第11輪加上加開對象，總計接種第一劑BNT來到107萬人。