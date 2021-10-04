廢棄道路變「網紅秘境」！遊客搶拍跳浪斷崖　腳掛懸崖姿勢超驚悚

▲花蓮廢棄道路成「網紅秘境」，腳掛懸崖拍照，下方是數公尺深斷崖。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣秘境「跳浪隧道」（跳浪斷崖）位在舊台11縣廢棄道路，同時擁有沿海、山壁兩種景觀，配上現場宛如末日世界般的氣氛，是許多網友喜愛的打卡地點，但其實現場相當危險，坍塌的道路下方就是懸崖及礁石，加上許多人拍照喜歡坐在破洞旁，一旦滑落恐有生命危險。

「跳浪斷崖」擁有舊台11縣最美麗路段稱號，但由於長期受到海浪侵蝕，道路時不時發生崩塌損毀，加上後期又有山崩發生，政府考量後決定，在新跳浪隧道完工後，把舊台11縣這部份的路段封閉，曾經沉寂一大段時間，直到近期遊客口耳相傳或透過網路打卡，才讓這個地方逐漸引起討論。

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照片中可以看見，破碎崩塌的道路45度左傾向下，盡頭處則像是被「挖空」般出現一個大洞，配上海景及山壁景色，營造出一種絕佳的末日氣氛。不過因為現場沒有任何欄杆或扶手，坍塌的道路下方就是好幾公尺深的懸崖，一旦滑落恐有生命危險。

其實在前往「跳浪斷崖」的路口處，有設置人車禁止進入的公告，但多數來到此地的民眾幾乎都不予理會。花蓮工務段表示，舊台11縣道路廢棄後，2010年回歸國有財產，導致工務段無權管養，未來為避免民眾發生危險，匯會研擬將周邊加裝護欄或圍籬，或是請警方與海巡加強巡邏等。

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