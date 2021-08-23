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兒子鞋子左右不分！他「超狂1招」秒解決　網笑：有在玩都分得出

▲▼0。（圖／翻攝自推特／@xxxrinnoxxx）

▲日本爸爸在兒子鞋底畫上Switch手把，來解決左右不分的問題。（圖／翻攝自推特／@xxxrinnoxxx）

實習記者高琳景／綜合報導

不少小朋友在學習過程中，都會分不清左右邊，就連鞋子也會經常穿反。日本一名爸爸發現自家小孩也有同樣的問題後，突發奇想了妙招，來解決兒子左右不分的困境，貼文曝光後，讓不少網友笑稱「有在玩Switch的小朋友應該都分辨得出來」。

日本網友（@xxxrinnoxxx）在推特發文表示，因為兒子分不清鞋子左右腳的關係，於是兩人討論過後，決定在鞋底畫上電子遊戲機「Switch」的左右手把，這樣就能輕鬆分辨出左右兩邊。

▲▼0。（圖／翻攝自推特／@xxxrinnoxxx）

▲爸爸解釋，手把顏色是兒子決定的。（圖／翻攝自推特／@xxxrinnoxxx）

從照片中可見，這名爸爸在孩子的左、右兩隻鞋底畫出Switch的手把，但卻被不少眼尖網友發現「手把顏色畫反了」。對此，日本爸爸解釋「顏色是兒子自己決定，所以想以他的想法為主，讓他自己去分辨左右兩邊」。

貼文曝光後，讓不少網友笑稱「這真是一個好方法，有在玩Switch的小朋友應該都分辨得出來」、「這應該還是要看，孩子是左撇子還是右撇子」、「這樣小朋友真的比較容易理解耶！」、「如果加上英文字母，應該會更容易分辨左右兩邊」、「這真的是一個好方法，我小時候經常把鞋子穿反，導致一直摔倒」。

 

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@xxxrinnoxxxSwitch手把左邊右邊鞋子

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