竹南海岸線每年退縮2米！自行車步道地基裸露　關鍵原因曝

▲立委陳超明前往被掏空的自行車步道上會勘，督促水利署彙整2級海岸防護計畫予縣政府。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮知名景點「綠光海風自行車道」，近年來被民眾發現掏空問題日趨嚴重；立委陳超明前往會勘後，也督促水利署彙整2級海岸防護計畫予縣政府，預計先進行地基回填，再由林務局進行定沙植披，以減緩流失速度。

從台中定居竹南的衝浪教練蔡岳達指出，在竹南假日之森這片海域當教練已有18年的時間，這裡和別處不一樣的地方，就是沿著沙灘邊有一長段的美麗保安林地，不只讓當地生態多樣化，也提供了前來活動的老少朋友們，有更多休憩選擇。但這幾年因沖刷嚴重，海岸線嚴重退縮，近日更發現自行車步道下方已經掏空裸露，擔心再過一陣子可能就會有崩塌的危險。

苗栗縣政府從2009年9月開始闢建該全長68.5公里的自行車道，北接新竹海八景自行車道，串連竹南、後龍、通霄、苑裡海線4鄉鎮，南銜台中大甲，總經費約3億元；2011年11月20日完工啟用。其中竹南段從崎頂海水浴場為起點，沿途有龍鳳漁港、防風林、紫斑蝶保護區、竹南海口人工濕地等，假日更吸引不少遊客前來朝聖。

▲▼竹南綠光海風自行車道的地基嚴重掏空，也影響海岸線沿岸的基礎設施。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據專家表示，竹南海岸線每年退縮將近2公尺，造成的原因為海堤等人工建構物突出於海岸，延伸而出，阻擋原先沿岸流、海岸飄沙之路徑，造成飄沙於上游側堆積淤沙，而下游側原先有飄沙供應的地區則因為飄沙量減少、短缺，平衡機制遭受破壞，輸出大於輸入，逐漸出現海岸受蝕。

立委陳超明表示，因海潮關係，竹南海岸線退縮嚴重，自行車道部分路基嚴重掏空，也影響海岸線沿岸的基礎設施，讓在地鄉親及遊客曝露在危險之中。將建請水利署彙整2級海岸防護計畫，預計先運用龍鳳漁港清淤土方進行地基回填，再由林務局進行定沙植披，以減緩流失速度。陳也呼籲，防護海岸是長遠之計，因應未來竹南濱海風景區成立，還會持續爭取相關單位，共同來維護竹南海岸，讓竹南海岸線的美麗能獲得有效地保存。

Her今天推出ck one Summer中性淡香水，原價2100元、特價799元。

►美國工程師「做慈善」跨海募款 她深信不疑險遭詐12萬