快訊／鴻海、台積電BNT「EUA已簽核」？　陳時中下午2時說明

記者嚴云岑／台北報導

台灣疫苗短缺，鴻海郭台銘董事長的永齡基金會與台積電、慈濟基金會分別幫採購各500萬劑BNT疫苗，外界也相當關心何時會到貨？指揮官陳時中昨表示，食藥署已經完成公文，下午就會簽核通過EUA，今（4）日下午記者會望說明最新進度。

永齡基金會、台積電和慈濟分別幫忙購買BNT疫苗，陳時中之前多次保留回應「有好消息會跟大家說。」昨在記者會終於鬆口表示，非常感謝鴻海郭董、台積電和慈濟三方跟政府一起合作，現在努力希望把排程盡速完成，食藥署已經用最快速度完成公文，下午就會簽核。

陳時中表示，現在只會通過最基本的，因為代理商也希望排入排程，可以有緊急授權輸入許可，才能順利進來，郭董事長也很積極處理相關事情。

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另外，新冠疫苗預約平台重啟後昨日中午12點結算，指揮中心公布最新第五輪將提供莫德納疫苗，預估符合資格人數51.9萬人，其中能接種第一劑的是7/19中午12時之前登記打莫德納的「65歲以上長者」以及「55歲以上第九類對象」，一共45.1萬人，8月5日上午10點開放預約，8月11日至8月17日施打。

根據指揮中心統計，目前國內AZ疫苗在各縣市還有44.1萬，另有將完成檢驗封緘準備放行的58萬，預期提供現在正在進行的第四輪接種後就所剩無幾；至於莫德納疫苗還有67.9萬，目前有10萬劑在各縣市醫院，如果加上下一輪接種51.9萬，估計中央掌握約剩4~5萬劑莫德納，接下來的疫苗接種供應，得視近期國際採購疫苗抵台狀況，或高端國產疫苗數量累積情況。