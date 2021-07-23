「高雄21天+0破功」新增1確診！陳時中：仍須提高警覺　1圖看分布

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今（23）日公布新增23例本土病例、2例死亡，已連續21日+0多的高雄市，今日出現1例確診，此外，宜蘭縣也增加1確診。指揮官陳時中也宣布，7/27到8/9調降至二級警戒，但病毒非常多變，還是得提高警覺。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓讀者一目了然。

個案分布以新北市13例為最多，其次為臺北市及桃園市各4例、宜蘭縣及高雄市各1例；其中18例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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▲0723本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心表示，今日新增之23例本土病例(其中11例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為19例男性、4例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於今(2021)年7月10日至7月22日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月21日累計公布 14,280位確診個案中，已有12,501人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.5%。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案7734為80多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史；5月26日因出現發燒、咳嗽及喉嚨痛症狀前往就醫採檢，同日返家後死亡，並於5月29日確診。案14617為60多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於6月24日出現發燒、呼吸喘及全身無力症狀，同日就醫採檢並住院治療，6月26日確診，7月20日死亡。

▲0723全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計 14,172 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,729人

台北市 4,752 人

基隆市 311 人

桃竹苗

桃園市 752 人

新竹市 40 人

新竹縣 109 人

苗栗縣 548 人

中彰投

台中市 200 人

南投縣 37 人

彰化縣 266 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 86 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 98 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人