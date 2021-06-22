疫情害「幼稚園」倒了！宅女小紅曝「家長群全沸騰」嘆：才想會不會退費

▲學生持續無法到校，只能在家遠距上課。（圖／免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

本土疫情爆發至今，不僅各行各業受到嚴重衝擊，就連學生也只能在家遠距上課到放暑假，讓不少家長頭痛不已。不過，網紅作家「宅女小紅」更接一則讓她震驚的消息，竟是「兒子們的幼稚園倒了」，讓不少網友看到文章後直呼「這真是半夜睡覺都會驚醒啊！」

宅女小紅日前在粉專分享「小孩沒出門的日記」時，就有網友在下方留言自身慘案表示，「學校停班前自然課，養什麼鵪鶉，結果輪到我女兒養時，直接停課到6/14......又時逢求偶，吵死了......在預覽春雞料理...誰敢殺啦！」讓宅女小紅笑回「哈哈哈哈哈哈太倒霉了！」

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不料，昨（21）日宅女小紅在粉專發文表示，「今天我要驕傲的宣佈我做到了我有件事應該更勝鵪鶉王，就是（停頓），兒子們的幼稚園倒了～～～～。」讓她直呼，疫情讓很多店撐不下去我知道，但怎麼也不會想到學校也能倒，早上聽到消息家長群組沸騰「我兒子就算解封也送不出去了」。

宅女小紅說，前陣子才在想不知道五月會不會退些學費，結果是更乾脆的直接倒閉。她進一步表示，還遇到冷氣故障問題，做菜噴油瓶也壞了，但一切已經嚇不了她了，「學校都倒了，還有什麼事能讓我害怕呢，任何事跟學校倒了比起來都只是一根小指頭吧」。

她說，現在就算找到新學校了，也要到七月才能送小孩出門，正常學校都八月才有新學期啊～～希望她的小故事有給大家大啟發，「你是幸福的，沒事沒事我們都還活著就要開心了。」文末還附上《后宮甄環傳》裡，祺貴人跪在大雨中哭喊「臣妾生不如死啊，皇上！」的截圖。

不少粉絲看完文章後，笑回「這篇稍微安慰到我女兒失去畢業典禮的心酸」、「這根本打趴全台居家隔離中媽媽們的慘況了吧」、「還好鵪鶉王是小學，不會倒！是自然老師跑了」、「原來我兒子的導師欠債跑路還不算什麼」、「比公司來了一個更像鐘麗緹的新人還倒霉千萬倍」、「命運真的是關了妳一扇門還封了妳的窗」。