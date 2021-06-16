陳文茜嗆中央應公布第2類名單　駁周玉蔻控打「好心肝特權疫苗」

▲周玉蔻、陳文茜。（合成圖／記者屠惠剛、湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人周玉蔻日前點名，資深媒體人趙少康、陳文茜都到好心肝診所打特權疫苗，但趙少康已否認，還曬出手臂無針孔照片。而陳文茜則回應「我們都在等疫苗，可是我們常常等到的是我們與防疫中心必須保持『惡的距離』。」

陳文茜15日在臉書表示，台北市長柯文哲收到此波日本捐贈疫苗分配後，感嘆台北市人口264萬，在124萬劑中，只有7萬，且保留1.2萬劑給中央，75歲以上老人打不到，85歲以上長輩才能輪到；而侯友宜也做了相同的感慨，但未公布中央保留第2類多少劑，只請記者問指揮中心的戰略思考，包括為什麼給高雄的比重災區新北一直多2倍。

陳文茜指出，第2類詳列加入很多高風險人員，卻未公布各別人數，第2類在過去施打人數皆為9至12萬，這次加入很多早該列入之人，但在9至12萬人中佔多少？尤其非高風險的行政機關及總統府「重要官員」特權人士有多少？混在其間，不只不能服眾，而且把自己和救護車防護人員的風險併提，全球民主國家首見。

陳文茜提到，6天前，現在列為第2類的職務明確人員本來列為第3類，中央及地方防疫官員是第2類，後來為了保護第2類，把2、3類併在一起，「加個糖水，忘了毒蘋果」，第2類的名單及施打次數應該對全國全名公佈，因為排在高風險、所有長者、養老院、重大疾病患者的前面，「他們沒有隱私權，如果光明磊落，公佈自可服眾」。

陳文茜諷刺，讓台灣人民更了解為什麼防疫中心獨樹一格，或是思考很縝密，因此，其他民主國家的總統、首相，包括日本皇室都未列入優先順序，而我們的國家需要把中央官員列入更需要的禮遇？把生命權看的比所有人重要的因素？或者目前正因不可抗力因素，命在旦夕？

對於長者施打疫苗，陳文茜提到，在接獲日本捐贈疫苗施打的公告中，疾管家本來明示75歲以上老人皆可施打，「這是唐鳳天才的軟體不良？駭客入侵？還是戲弄老人家？或者中央認為只有雙北、台中疫情嚴重地區，因為選錯市長。刻意不施打？台灣已經自己實施一國兩制，超前部署了嗎？」

陳文茜認為，總統府是此次晚買、少訂國際疫苗，及一路護航特定生技公司的決策單位，主帥之錯，不必誅連基層，但為什麼生命權比其他老人，重傷病患者重要？總統不能道德勸說身邊的人，施打抗體反應高於AZ的高端疫苗嗎？

陳文茜質疑，防疫中心三令五申，要求地方政府不可以不施打，駐在各地的中央官員是誰？為什麼比所有人的爸爸媽媽，祖父祖母重要？「謝謝疾管家留下的紀錄，讓我們知道自己正被什麼樣的政府統治」、「我們正在納稅麻煩納稅人的錢加訂國際Moderna、AZ、Novavax 等疫苗」。

「我們都在等疫苗。」陳文茜說，打高端的錢，請生技公司補貼全部，因為沒完成合理具規模的人體實驗，台灣人民是了不起的拿自己的身體支持國產疫苗。