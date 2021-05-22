「3天前發現通報數有異！」　陳時中公開校正回歸400例始末

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（22）日公布321例本土案例，另「校正回歸」400例5/16至5/21確診個案，引發外界譁然。指揮官陳時中晚間表示，3天前就發現通報數有異，才會著手簡化通報系統。但有醫檢師指出，合約實驗室採檢量能不足，也是檢體塞車主因，建議中央補助進口高通量檢驗儀，加速檢體消耗速度。

5/15雙北升三級防疫警戒，全台熱區也加開篩檢站，單日待驗檢體最可達2萬件。社團法人中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會秘書長林慶元表示，全台實驗室每天約可採檢1萬6000件檢體，但扣除醫學中心，多數實驗室都只有小型檢驗儀，就算已經輪三班檢驗，還是無法如期消化。

林慶元提到，台灣去年疫情控制佳，一天可能只需驗2000件檢體，因此不會有塞車問題，今年疫情來得又快又猛，各實驗室都吃不消，建議指揮中心在北、中、南擴增「高通量」檢驗儀，才能縮點檢體通報時間差。

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陳時中接受電訪時補充，指揮中心3天前就發現通報數有異，經了解是地方醫療院所在通報上有困難，需要花很多時間去填寫陰性報告，昨日將通報欄位從20項減到8項後，1萬4000筆因系統繁瑣「卡住」的資料，瞬間湧進中央通報系統，其中有400人陽性，才會有今日的暴增數據。

「沒有收到不跟大家講。」陳時中強調，系統是採批次通報，如果其中有資料錯誤，就無法上傳，因應採檢人數眾多，指揮中心還會再簡化通報欄位，便於各地方負責採檢的醫療院所人員填寫。

陳時中也坦言，今天公布的1萬4000筆通報並全部「塞車」個案，還有一些案件尚待消化，明起也會在記者會上公布「校正回歸」數據，直到通報程序回歸正常。