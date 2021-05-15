雙北升三級「民眾瘋搶物資」搬空貨架　陳時中：沒必要！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣今單日新稱180例本土個案，雙北也宣布升三級警戒，各大賣場也出現搶購物資人潮，不少超市賣場泡麵等乾糧全被掃光。對此，指揮官陳時中表示「這是沒必要的，升三級是兩個禮拜的時程，現在物資非常充分。」

雙北即日起至5/28防疫警戒升級三級，各大量販超市、賣場湧入人潮搶購，除了實施「實聯制」及人流管制，也陸續祭出防疫相關物資「限購令」，目前除了好市多、愛買、大潤發有限購外，家樂福今（15）也宣布，泡麵、麵條、罐頭每人限購2組；水每人限購一箱、衛生紙限制1袋。

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而好市多則針對衛生紙、口罩等用品，每人限購1串、1盒，其他的防疫相關商品，也會在價格牌上註明限購資訊。愛買量販在酒精、口罩、衛生紙等用品，每人限購1件；水、泡麵、罐頭等民生物資每人限購3件。大潤發則提出泡麵、罐頭、水、衛生紙、酒精、口罩，每人限購2組。

全聯福利中心表示，目前比照中元、颱風商品庫存量，已超前佈署將民生相關用品庫存量拉高3至4倍，貨量十分充足，只因目前門市湧入大量消費者購物，店員補貨不及，以至於貨架較空，呼籲消費者請勿恐慌性囤貨，賣場會盡力補貨，並請物流視各門市狀況，將每天一次配送頻率調高成一天最高3次，以全力滿足消費者購買需求。

而針對民眾瘋搶物資盛況，陳時中表示，這是沒必要的，兩個禮拜的時程，物資非常充分，防疫物資更不用說，口罩、酒精都是足夠的。