漏夜緊急大消毒原因曝！台中東海商圈化學兵現身街頭　民眾大驚

▲台中東海商圈玉門路深夜出現化學兵消毒，中部疫情指揮中心證實有「彰化進香客」足跡到過，但地區是安全的，請民眾不必恐慌。（圖／翻攝臉書「台中市西屯區 大小事 社團」）



記者游瓊華、林冠吟／台中報導

台灣本土疫情持續升溫！PTT論壇台中版14日深夜有網友指出，東海附近出現消毒車作業；另名網友也在臉書社團PO出照片，指稱剛剛經過玉門路，發現有身穿白色連身防護衣的化學兵正在進行消毒，是否有疑似確診者來過引爆熱議。中部疫情指揮中心指揮官黃高彬則對此回應，因為「彰化進香客」足跡到過新光三越商圈、東海商圈等，故請化學兵前往消毒，但黃高彬強調這些地區是安全的，民眾不必恐慌。

14日深夜有台中網友在PTT論壇上表示，有看到化學兵出現在新光三越商圈和東海商圈附近消毒，瞬間引起民眾恐慌，擔心是否有確診者足跡到過，網友紛紛猜測「為什麼要特別消毒，難道是有……嗎？」「消毒應該就是中鏢了！」，但也有網友認為，近期疫情升溫，應是防疫例行性消毒，大家只要做好自身防疫措施就好，不必過度猜測恐慌。

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而15日中部疫情指揮中心指揮官黃高彬則對此回應，化學兵進駐消毒，主因是「彰化進香客」足跡到過新光三越商圈、東海商圈等，故請化學兵前往消毒，但黃高彬強調這些地區是安全的，民眾不必恐慌。詳細消息，仍待疫情指揮中心證實與說明。

新光三越也回應，並無化學兵進館消毒，但館內從之前消毒工作一直都有在持續進行；此外，從今天（15日）起凡進入新光三越的消費者都得進行實聯制，隔壁的大遠百同樣自今天開始宣布入館消費者都要實聯制。