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撞死浪犬嗆畜生！輾狗男神隱「懺悔承諾全跳票」　他怒：說好的公益呢

記者趙蔡州／綜合報導

雲林西螺今年2月曾發生一起輾死浪犬事件，一名林姓駕駛撞死浪浪小黑後，脫口罵出「那是畜生」引發眾怒，事後到小黑的靈堂下跪懺悔，承諾會對小黑負責、做公益彌補。事情過了3個月後，新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎表示，林先生已經音訊全無，說好的做公益及懺悔，如今全部都跳票了。

邵柏虎11日在臉書表示，他10日前往雲林協助一起虐殺狗狗事件，過程中順路到小黑的墓前看看，也告訴小黑，當初下跪道歉的林姓駕駛已經失聯3個月，原本信誓旦旦說會做公益彌補、懺悔過錯，如今也都沒有看見，「但我相信命運最終會還給小黑一個公道」。

▲▼撞死流浪狗小黑下跪道歉「我才是畜牲」 他承諾做公益懺悔如今近況曝光。（圖／翻攝自邵柏虎臉書）

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▲邵柏虎在臉書表示，原本信誓旦旦說會做公益彌補、懺悔過錯的林男已經失聯。（圖／翻攝自邵柏虎臉書）

另外，藝人米可白也在臉書表示，林先生開車撞死小黑，被民眾攔車理論時，脫口嗆「畜生啦，什麼生命」引發眾怒，事後到小黑的靈堂下跪，承諾會對小黑負責，未來做公益彌補、懺悔過錯。

她直言，林先生當時所謂的負責，是用最便宜的團化處理小黑，當地愛媽不捨當地愛媽不捨幫忙出錢，才讓小黑能以最好的「單獨火化」方式離開，還有一位好心人士幫忙出錢誦經跟花葬，但林先生什麼也沒做，就付2千元來抵過所做的傷害。

米可白最後說，希望林先生能記得當初的承諾，想起你所做的傷害並好好彌補，也希望大家能再次重視這件事情，讓小黑可以真的安心離開。

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