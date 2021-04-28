迪士尼驚傳撤出！關閉東南亞、香港18頻道　台灣MOD有7個恐停播

▲繼去年台灣FOX關台後，迪士尼將關閉東南亞、香港18頻道。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

繼去年關掉台灣的3個FOX體育台，迪士尼確認將於今年第四季關閉東南亞及香港播放的共18頻道，象徵著在兩地區的龐大娛樂鏈時代結束了。其中包括了3個Fox Sports頻道，對香港來說，將影響到亞冠盃、F1及MotoGP等賽事，直播權都掌握在Fox手上；台灣部分，也有其中7個頻道在MOD恐受影響。

網路盛傳，迪士尼打算要放棄亞洲市場，如今新加坡媒體《GeekCulture》爆料，即將關閉旗下在東南亞及香港的18頻道，都已經經營20多年時間，猶如放棄兩市場。據悉，27日清晨已經有新加坡員工收到關閉的通知，但Fox Sports至今都沒有做出任何回應。

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根據報導，許多迪士尼員工受關閉頻道影響，不幸遭解雇，包括新加坡的營銷主管、亞太區營銷主管等，目前迪士尼還沒有透露將因此裁員多少人。儘管關閉頻道不會對大多數觀眾帶來衝擊，仍讓直播的體育賽事受到影響，在香港除了F1和MotoGP可能會在10月爛尾，還有網球4大滿貫賽事都將停播。

在Fox Sports電視台擔任球評的刑安邦27日也透過臉書發文，直呼一個時代真的要結束了，接受港媒訪問時也回應，雖然暫時沒有接獲確實消息，但已預計終將有此一日，「比預期來得突然」。

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