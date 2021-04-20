交往十多年為何不結婚？　高嘉瑜：怕生不出來

▲高嘉瑜參加蘭萱的網路節目。（圖／翻攝自蘭萱Single More）



記者黃巈禾／台北報導

美國中情局（CIA）公布全球227個國家與地區的2021年總和生育率預測數據，台灣將成為全球預估生育率最低的國家，掀起各界討論「為何不生小孩」。年屆40歲、有交往10多年男友的民進黨立委高嘉瑜坦言，怕生不出來。

高嘉瑜日前接受主持人蘭萱訪問時，對於婚姻、生小孩提出一番見解。高嘉瑜表示，結婚對她而言不是那麼重要，生小孩可能很重要，如果生小孩了就會想要結婚，希望小孩有家庭，如果現在沒生小孩，就不一定要結婚，結婚不是愛情的保證，很多人結婚了，現在社會離婚率也高，這種情況下，婚姻代表承諾、責任，但現代人有沒有這麼重視，這是另外一個議題。

高嘉瑜認為，自己只是做自己覺得該做的事、想做的事，或許不一定是對的，但覺得就要這樣做，爸媽對她也比較放任、放心，沒給壓力，不會拘束要讀北一女或台大。

其實高嘉瑜有位交往多年的男友，蘭萱不禁提問，選民不會有意見嗎？高嘉瑜回應，現在的選民都蠻能接受，大家觀念都很進步，選民很關心她，婆婆媽媽都會跟她說要趕快結婚、不生不行，她就回說「我現在不是擔心嫁不出去，是怕生不出來啦！」