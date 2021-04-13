違法兼任工地主任10年僅罰4件　時力黨團提修法增訂「三振條款」

▲時代力量黨團召開「還有多少李義祥們？強化採購肅貪法治，立即修法別再拖延」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

台鐵408次太魯閣號2日發生出軌事件，總共造成50人死亡、118人送醫，成為半世紀以來最嚴重的傷亡事故。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智13日表示，此事凸顯現行法規仍有諸多需要強化的部分，因此提出《政府採購法》修正草案，並設置「三振條款」禁止違法廠商參與政府投標。

時代力量立法院黨團13日上午召開「還有多少李義祥們？強化採購肅貪法治，立即修法別再拖延」記者會，提出《政府採購法》、《貪污治罪條例》等部分條文修正草案。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，公共工程不肖廠商違法的情況一直存在，現行《政府採購法》的漏洞，不僅有損政府採購與公共工程的品質，更深刻傷害政府採購程序之公正性、廉潔性，甚至是人民的信心。

王婉諭指出，太魯閣事故被告李義祥名下的義程營造公司，曾經在2014年取得政府標案後，假造不實的施工日誌，涉犯行使業務登載不實文書罪，並於2018年8月遭一審判刑有罪。

此外，王婉諭也提及，農委會水土保持局台中分局曾在2019年辦理18件工程、總工程款9千多萬，官員涉嫌集體接受業者招待喝花酒、收賄，也遭台中地檢署依貪汙等罪起訴楊姓等5名公務員和9名廠商。

根據時代力量黨團所提《政府採購法》修正草案，除針對廠商違約的處罰沒收本來的押標金，另外科以五倍以下懲罰性的賠償，且要求公司負責人負連帶的清償責任。

其中，草案中也設計防賄條款與三振條款，在防賄條款部分，如果涉及賄絡的要求、期約、收受不正當利益而取得標案，將禁止廠商參與投標期間從目前的最長3年大幅提升為20年。

▲時代力量黨團提出《政府採購法》修正草案。（圖／記者林銘翰攝）



王婉諭認為，時力黨團也將因違法導致禁止投標的次數達到三次以上的部分設計「三振條款」，永久禁止該廠商參與政府採購投標，才可以有效追懲不肖廠商，唯有從投標階段就做好嚴格把關，才有可能掌握政府公共工程的品質，且避免賄賂得標等情況一再發生。

時代力量黨團副總召陳椒華則批評，總統蔡英文曾於2017年召開司改國是會議，其中的決議重點即包含修正《貪污治罪條例》及《刑法》瀆職罪章，並且增訂不法關說罪及不法餽贈罪，行政院至今仍然沒有提出修版本，呼籲行政院儘速針對不法關說、餽贈提出修法。

邱顯智指出，監察院的調查報告曾揭露，營建署內依《營造業法》負責營造業管理業務的人員只有5個人，針對違反該法不得兼任工地主任的規定，10年內也僅裁處4件，等同於告訴營造業者「營建署不會想管他、不想落實《營造業法》」。

邱顯智說明，監察院的調查報告也曾明確指出，工地管理系統和營造業負責人系統間無法互相勾稽的問題，內政部應該立即改善，工地主任公會從2013年就不斷向營建署要求串聯系統資料，杜絕營造業負責人擔任其他營造業工程工地主任的弊端。

邱顯智呼籲，營建署應盤點人力需求與執行量能，盡速建立勾稽查和系統並落實相關規範，並針對《營造業法》中充滿各「警告」的放水罰則提出修法，讓《營造業法》的工地管理能夠真正落實。

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