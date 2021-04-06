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境外移入＋2！台男赴埃及工作出現症狀　持陰性證明返國確診

中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

▲中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人，資料照。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例(案1050、1051)，為本國籍10多歲及20多歲男性，今(2021)年3月上旬一同至埃及工作，案1050於3月29日出現咳嗽症狀，案1051亦自同日起出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及頭痛情形；2人於4月4日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報有症狀，在機場採檢，並於今日確診(Ct值分別為20及21)。

指揮中心表示，兩名個案同班機前後二排座位旅客共5人，其中2人列為居家隔離對象，另3人入境後已至集中檢疫所檢疫，故無需再匡列為居家隔離對象；機組員共12人，因有適當防護且已出境，無需匡列為接觸者。

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指揮中心統計，截至目前國內累計192,075例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含190,322例排除)，其中1,050例確診，分別為934例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、1004人解除隔離、36人住院隔離中。

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