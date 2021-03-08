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山老鼠機車停合歡山露餡　衝撞警車仍被人贓俱獲

記者高堂堯／南投報導

阮姓男子先前多次騎車潛入南投埔里山區盜伐林木，再運下山販售牟利，但因常將報廢機車停放在合歡山停車場而露餡，仁愛鄉警方7日下午趁阮男騎車下山時動員攔捕，阮男雖拒捕並衝撞警車，最後仍被逮捕，起獲紅檜和毒品安非他命的物證，訊後移送法辦。

▲失聯移工阮姓男子（右2）淪為山老鼠，遭警方人贓俱獲。（圖／記者高堂堯攝）

▲失聯移工阮姓男子（右2）淪為山老鼠，遭警方人贓俱獲。（圖／民眾提供）

仁愛分局指出，員警近日發現一部懸掛他車車牌的報廢重型機車，經常停放在合歡山停車場，而上山時都是空車狀態，下山時後座則載有肥料袋或不透明大型塑膠袋，且包裝有正方形物品，懷疑車主涉嫌盜伐林木。

▲失聯移工淪為山老鼠。（圖／記者高堂堯攝）
▲警方當場查獲檜木、毒品、鏈鋸片等贓證物。（圖／民眾提供）

警方於昨（7）日中午1時許得知該車自仁愛鄉下山，往埔里方向行駛，後座仍載有不明貨物，仁愛分局沿線各派出所立刻出動圍捕，2點左右就在台14線73公里處（人止關），攔截到一名男子和機車，嫌犯不但拒捕，還在車陣中衝撞巡邏車，險象環生，最後仍束手就擒且無人受傷。

警方當場在機車上查獲共約23公斤重的紅檜4塊，另在其包包內查獲二級毒品安非他命（含袋重0.69公克）和毒品吸食器1組，鏈鋸刀片1副、木頭背架3組，並查出嫌犯身分為阮姓男子（21歲），為失聯的越南籍移工。

▲山老鼠拒捕衝撞警車，最後仍束手就擒。（圖／民眾提供）
▲山老鼠拒捕衝撞警車，最後仍束手就擒。（圖／民眾提供）

阮男向警方坦承，已多次竊取埔里134林班地的紅檜，再以機車載運至埔里鎮，交予台灣人銷贓；警方訊後依竊盜罪、森林法、毒品危害防制條例、入出境移民法，將阮男移送南投地檢署偵辦。

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