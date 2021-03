住客粉專留言遭回嗆「Asshole」　北市五星飯店：是駭客入侵

圖文/鏡週刊

本刊接獲讀者投訴,指日前入住台北市一家五星級飯店,對飯店提供的用餐空間、時間和排隊動線有意見,因此在其臉書粉絲專頁留言建議,沒想到飯店回覆的訊息內容中,竟以英文「asshole」辱罵他,氣得他直接打電話向該飯店申訴,業者趕忙表達歉意並解釋是系統遭「駭客入侵」,但這番說法仍讓投訴人無法接受。

讀者A先生向本刊表示,他入住該五星級飯店後,翌日早上9點前往餐廳用早餐,但因業者動線規劃不佳,現場已有十多組客人在排隊等待,且供餐時間只到10點,讓他對無法有閒適的時間和空間用餐感到不滿,因此在飯店的臉書專頁上留言要求改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不久,A先生就接到飯店粉專小編私訊,內容乍看之下為英文道歉訊息,但仔細一看,後半段竟寫著「you are just an asshole」,讓A先生覺得飯店實在太離譜,不甘受辱的A先生,氣得直接向該飯店投訴。

經過反映後,A先生又接到飯店人員的澄清,解釋該訊息並非由飯店的任何網路管理員發出,目前已向警方報案備查有「駭客入侵」一事,飯店非常重視客人的寶貴意見,已經立即轉達給相關單位改進,也表示A先生下次入住時,會特別安排房間升等服務,但A先生仍難掩怒火,表示未來不會再去該飯店住宿。



更多鏡週刊報導

【睡袋棄屍掉出手】五星主廚狠殺美魔女 資深刑警:此生最玄奇刑案

【獨家】【球星不雅片內幕】偷拍球星主嫌曾任補習班助教 五星級飯店開趴畫面曝光

【打扁貴婦耍無賴3】飯店小費3天發5萬 李慧芬揮霍無度非得私廚服待

►「小黑瓶」一抹水嫩超有感