住客粉專留言遭回嗆「Asshole」　北市五星飯店：是駭客入侵

圖文／鏡週刊

本刊接獲讀者投訴，指日前入住台北市一家五星級飯店，對飯店提供的用餐空間、時間和排隊動線有意見，因此在其臉書粉絲專頁留言建議，沒想到飯店回覆的訊息內容中，竟以英文「asshole」辱罵他，氣得他直接打電話向該飯店申訴，業者趕忙表達歉意並解釋是系統遭「駭客入侵」，但這番說法仍讓投訴人無法接受。

讀者A先生向本刊表示，他入住該五星級飯店後，翌日早上9點前往餐廳用早餐，但因業者動線規劃不佳，現場已有十多組客人在排隊等待，且供餐時間只到10點，讓他對無法有閒適的時間和空間用餐感到不滿，因此在飯店的臉書專頁上留言要求改善。

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不久，A先生就接到飯店粉專小編私訊，內容乍看之下為英文道歉訊息，但仔細一看，後半段竟寫著「you are just an asshole」，讓A先生覺得飯店實在太離譜，不甘受辱的A先生，氣得直接向該飯店投訴。

經過反映後，A先生又接到飯店人員的澄清，解釋該訊息並非由飯店的任何網路管理員發出，目前已向警方報案備查有「駭客入侵」一事，飯店非常重視客人的寶貴意見，已經立即轉達給相關單位改進，也表示A先生下次入住時，會特別安排房間升等服務，但A先生仍難掩怒火，表示未來不會再去該飯店住宿。



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