美國海岸出現UFO？　目擊者稱「有如彗星劃過」

▲ 美國海岸出現外星人UFO？（圖／翻攝 環球網）

記者任以芳／綜合報導

美國海岸驚傳發現UFO蹤跡？根據美媒《9News》網9日指出，不少美國民眾拍攝到佛羅里達州海岸附近出現奇異天象。不過，綜合其他美媒報導隨後稱，「美國海軍當天進行了一次洲際彈道導彈的試射。」

據大陸官媒《環球網》引述報導稱，當天不少美國民眾拍到在佛羅里達州附近出現不明飛行物，一個奇怪的不明飛行物（UFO）拖拽著尾翼氣流飛過天空，場面就像彗星划過。

▲綜合多家美媒報導稱，證明是美國海軍進行導彈試射活動。（圖／翻攝 環球網）

真的是UFO嗎？報導指出，綜合多家美媒報導稱，證明是美國海軍進行的導彈試射活動。哥倫比亞廣播公司的氣象學家扎克·柯維表示，這是一枚「三叉戟」II型彈道導彈的飛行軌跡，該導彈從一艘潛艇上進行試射。

美國《動力》網站的戰區專欄同一天也指出，雖然目前公開的細節有限，很明顯這是在大西洋上進行的「三叉戟」II D5型潛射彈道導彈的試射。據了解，此前公開的訊息得知，這枚導彈是從佛羅里達海岸附近發射，在南大西洋的的阿森松島附近划設有彈頭再入區，該導彈總的飛行距離約為5200英里（約合8368公里）。

▲ 陸基中段反導攔截技術4日試驗成功。（圖／翻攝 海客新聞）

巧合的是，大陸國防部4日才宣佈，「在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。」據了解，「中段反導攔截的假想作戰目標多為中遠程導彈和洲際導彈，相當於用一顆高速飛行的子彈去打掉另外一顆高速飛行的子彈。」

解放軍分別於2010年、2013年、2014年、2018年、2021年進行五次陸基中段反導攔截試驗，試驗均達到預期目標。解放軍4日進行陸基中段反導攔截技術試驗，對外發佈消息證實試驗成功，並聲稱不針對任何特定對象，性質純脆為防禦性之國防科技研究活動。