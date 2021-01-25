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台中居家檢疫台商7次違規外出　市府重罰百萬！不准領防疫補償金

▲台中市政府重罰神岡居檢男違規外出百萬元。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府重罰神岡居檢男違規外出百萬元。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市神岡區一名男性台商1月21日自中國大陸返台，居家檢疫期間竟高達7次離開住處，嚴重違反防疫規定，市長盧秀燕怒斥「惡行重大，一定重罰！」衛生局除已將男子強制送至集中檢疫所，25日下午決定依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》重罰100萬元。

▲男子居家檢疫違反不得外出規定。（圖／社區管理委員會提供）

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▲這名台商違反居家檢疫不得外出規定。（圖／社區管理委員會提供，下同）

因應新冠肺炎疫情，所有入境旅客須居家檢疫14天、不得外出，違者依《嚴重特殊傳染病特別條例》可處10萬元至100萬元罰緩，盧秀燕上午出席大里公園街道路打通工程開工典禮時，嚴厲斥責這名台商不顧家人、左鄰右舍及台中防疫安全，竟一而再、再而三，在居家檢疫期間前後外出7次之多，必定嚴懲重罰，絕不寬貸。

▲居家檢疫男子外出購物趴趴走。（圖／社區管委會提供）

衛生局下午宣布依法重罰100萬元罰鍰，並表示，根據區公所現場訪查並調閱監視器，發現這名台商在檢疫期間違規外出7次，視居家檢疫規定於無物，造成社區疫情傳播風險大增，違規情節重大，不但重罰，男子強制集中檢疫期間將無法領取每天1000元防疫補償，還須自付每天3000元集中檢疫費用。

衛生局長曾梓展呼籲，居家檢疫民眾務必遵守規定不得外出，如有違規市府絕不寬貸；居家檢疫期間如有相關需求可洽市府關護中心（04-22289111分機21696、21697、21698），市府將盡力協助市民度過檢疫期。

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