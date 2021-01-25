交通大學校牌接連拆除　校友不捨搶最後一拍

▲國立交通大學與國立陽明大學2月正式合併，屆時將掛上新校牌，不少民眾前來與舊校牌合影留念。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／新竹報導

國立交通大學與國立陽明大學2月正式合併，校方1月25日起，陸續拆除校門外國立交通大學字樣校銜名牌改掛「國立陽明交通大學」的新校名；上午10時先拆除南大門校牌，下午2時起，接連拆除博愛校區及南大門校牌，新校銜名牌則將於2月1日正式揭幕。

校方表示，由於交大光復校區北大校門被公認最具代表性，所以安排在最後一刻拆除，也讓校友可以把握時間趕緊來合影，果然25日一早就有絡繹不絕的民眾前來拍照留念。位在新安路南大門的校牌早上10時就開始拆除，不到30分鐘時間就將校牌拆下，也象徵一個新時代的開始。

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▲▼施工人員小心翼翼將拆下來的校牌包裝好；校方表示，會將這些字樣收回學校典藏之用。（圖／記者黃孟珍攝）

施工人員也表示，拆的時候格外小心翼翼，拆下來後還要用保護紙一層一層包裝好，因為校方有交代，這些字樣都要拿回學校收藏之用。新校銜名牌將於2月1日正式揭幕，目前校方正進行一系列的合校作業，包括變更校名、校徽、學生證以及選課系統等，將陸續公布新措施。

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