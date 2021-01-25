部桃整棟警戒！「11樓護理之家」未匡列　恐成防疫破口

▲衛福部部立桃園醫院。（圖／記者張榮恩攝）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院爆發院內群聚，至今疫情還未停，醫院也全面列入警戒，回溯相關接觸者，但據了解，院內11樓是護理之家，但10樓和12樓都是紅區警戒，護理之家的住民也陷於感染風險中。對此，衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，目前該院住民仍有49位，疫情爆發後轉出的人數、院內人力重疊等，都須由指揮中心回應。

指揮中心在部桃爆發院內感染時，就逐漸將醫院劃分風險區，分為紅黃綠區，其中12A病房原本是列在綠區，但昨日新增的兩個案正是12A病房，因此指揮中心也進一步將該病房列入紅區，原本綠區的人只要自主健康管理，但這次鄰近的12B和10A也同樣改列紅區，位在11樓的護理之家，也面臨紅區上下夾擊，但目前也還不在匡列範圍。

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而針對昨日確診案例情況，台灣兒童感染症醫學會理事長、台大醫院兒童感染科醫師李秉穎昨受訪指出，目前院內感染並不是「面對面、飛沫或接觸」才會感染，這次2例本土案件是出院後確診，且同12樓的醫護人員一採陰，還不確認是在哪裡感染，但不排除環境裡面也可能早就被汙染。針對護理之家，他也建議指揮中心應將護理之家人員也列入感控對象。

針對11樓護理之家未匡列，且醫院人員進出是否重疊仍不清楚，不少專家都憂心恐成防疫破口，應盡快釐清人員出入並做適度匡列。對此，蔡淑鳳說，現在住民有49位，護理之家出入口有2部電梯，進出人員都採實名制，但其他相關院內人員進出感控，疫情爆發後轉出人數等，都須由指揮中心回答。