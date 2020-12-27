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隊史頭一遭！世新男女籃雙獲佳績　預賽皆排名第一

▲▼世新男女籃雙獲佳績　預賽皆排名第一。（圖／世新大學提供）

▲猛虎找到手感，開始追分。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，世新大學26日先以91：69擊敗文化大學，跨階段9連勝，已經確定成為第一支晉級八強球隊，也是繼上季拿第六後，連兩季晉八，隊史頭一遭。27日再戰台藝大，也以83:63獲勝，確定能晉級八強。

世新27日對上台藝大，在阿巴西單場16分，7籃板，2助攻的全能表現帶領下拿到拿下勝利。猛虎雖然開始並未快速的進入狀況，使上半場的分數一直無法拉開，與台藝大呈現拉鋸戰的狀態，在中場休息過後，猛虎找到手感，開始追分並且將比數漸漸拉開，最後拿下勝利。本場打完之後，猛虎們順利搭上前往八強的列車。

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▲▼世新男女籃雙獲佳績　預賽皆排名第一。（圖／世新大學提供）

▲阿巴西單場16分，7籃板、2助攻的全能表現。

UBA女一級第二階段一連四天的比賽中，世新女籃，猛虎小妞以團結、積極的態度，拿下了開季以來的7連勝，預賽最後階段1/21-24將繼續奮鬥；世新男籃也獲得了勝利，確定晉級八強，目前與政大並列預賽10勝1敗的佳績。

世新女籃除了有人氣主將林蝶和當家射手陳育緹隊長，還有今年新加入的菲律賓「籃球小姐」潔丹妮兒和新補進南山高中「李氏姊妹」李吟娸、李盈潔 ，全新明星陣容加上冠軍班底在UBA預賽上繳交佳績。而世新男籃也在新台灣人阿巴西、丹尼爾以及新加入的吳沛嘉、在球場上飆生涯新高的簡賀宇，加上原有的堅強班底，還能有上場球員通通都有得分的紀錄，目前又以10勝與政大並列預賽排名第一。

傳播起家的世新大學，除能讓傳播貫穿各學門，成為領頭羊外，更能培養創造男籃女籃新紀錄的明星球員，相信世新女籃男籃的球迷，一樣期待接下來精彩的比賽。

▲▼世新男女籃雙獲佳績　預賽皆排名第一。（圖／世新大學提供）

▲世新大學確定晉級八強，目前有預賽10勝1敗的佳績。

▲▼世新男女籃雙獲佳績　預賽皆排名第一。（圖／世新大學提供）

▲▼世新女籃拿下了開季以來的7連勝！師長每場球賽必定到場支持。

▲▼世新男女籃雙獲佳績　預賽皆排名第一。（圖／世新大學提供）

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