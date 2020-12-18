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「一袋詭異物」高掛自家田邊樹上！苦主打開嚇壞：哪個缺德鬼啦

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▲死貓吊樹頭。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲貓咪屍體被裝袋，高掛在樹上。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前震驚發現，自家農田邊的樹上，竟被人高掛一袋不明物，而且裡面裝的竟是貓咪屍體，起初他錯愕又不爽，但後來他轉念一想，高EQ表示，這是替玉米田消業障，相信未來會有大豐收。

網友日前在「爆怨2公社」提到，繼上次有人到他田裡烙賽，今天他再度傻眼了，「看到田邊的樹上掛著這一包，心裡想說該不會......，果真拿下來打開一看不得了，死貓吊樹頭阿，到底是哪個缺德鬼啦？你不知道現在很多寵物禮儀社嗎？為什麼要把牠吊在樹上。」

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雖然感覺很差，但他並不害怕，後來轉念一想，也覺得自己是在做善事，「感謝你讓我有做功德的機會，替我的玉米田消業障，我相信會大豐收的。毛小孩沒病痛了，請跟隨佛祖修行去，願那個缺德鬼每天萬事如意。」

▲死貓吊樹頭。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲他認為，這是在替玉米田消業障。（圖／翻攝自爆怨2公社）

的確，早期農業社會流傳「死貓吊樹頭，死狗放水流」這句俚語，它反映了台灣舊社會的迷信，認為貓死後會陰魂不散，甚至作祟害嬰兒，但其實這只是無稽之談。

雖然偶爾還能在鄉下撞見，但如今此舉已經違法，不僅影響市容，也有可能傳播疾病，可依《廢棄物清理法》處以1200到6000元不等的罰鍰。

►高密度表布防竄毛

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