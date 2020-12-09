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勞動基金炒遠百！操盤手自稱「阿扁提拔」　與爆乳人妻爽玩遊艇

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圖、文／鏡週刊

檢廉逐一清查游迺文的資金帳戶與通聯，發現他的月薪約10萬元，卻和太太過著優渥的生活，2人還曾參加遊艇趴，並將熱情合影照放在臉書上，知情人士指出，游氏夫妻買名牌、精品、吃大餐，花錢毫不手軟，每個月的信用卡費都在20萬元上下，不僅每期全都繳清，玉山銀行戶頭從2012年到今年的存款，還有高達近千萬元，卻無法說明來源，已涉及〈公務員財產來源不明罪〉。

游迺文擔任勞動基金操盤手多年，與妻子經常參加遊艇趴與上流社會交際。（翻攝游迺文臉書）

▲游迺文擔任勞動基金操盤手多年，與妻子經常參加遊艇趴與上流社會交際。（圖／鏡週刊）

11月26日，台北地檢署指揮廉政署，針對勞動部勞動基金炒股弊案發動搜索，勞動基金運用局國內投資組組長游迺文不僅涉嫌在上班時間買股，還利用勞保、勞退及國民年金三大基金，勾結寶佳資產管理公司主管邱裕元及知名券商，聯手炒作特定的股票，讓4兆元的國家勞動三大基金，淪為炒股抬轎的金主，游迺文到案後對於案情避重就輕，遭檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，邱裕元則以30萬元交保。

勞動基金運用局控有勞動基金4.4兆元及近4千億元國民年金基金的投資運用權。

本刊調查，游迺文動用勞動基金炒股的標的，為國內百貨龍頭遠東百貨公司股票（2903），檢廉鎖定7月間一場炒股餐會調查，發現當天游迺文與邱裕元等人在飯局上談定所有炒股細節，還設定勞動基金在什麼價位進場拉抬。

炒股餐會之後，8月12日勞動部晨會，游下達指示要求所屬國內投資組的交易員買進遠百股票，還直接開出24.75元買進的價位，在開盤及盤中下單，果不其然，當天開出的第一盤就是這個成交價，隨後小跌至24.5元，勞動基金的交易員基於「買低賣高」的原則，即用這個價格持續買進，股價因此無法鎖在24.75元。

游迺文常帶妻子交際應酬，今年7月間，夫妻2人還與股市大戶一起吃大餐。（翻攝游迺文臉書）

游迺文發現國內投資組交易員竟然用較低的價格買進，讓股價往下掉，氣得跑到交易室大聲飆罵交易員為何不配合？更離譜的是，勞動部有一套防弊機制，規定哪些人不能直接下單買賣股票，但游卻無視規定，親自打電話給券商主管，表示要以24.75元的價格買進遠百，結果就在游的主導下，共買了上百張遠百股票，占當天總成交量549張的二成，最後收盤價即鎖在他指定的24.75元關卡。

勞動部長許銘春上週在立法院衛環委員會證實，涉案的游迺文因在2015年至2019年間曾被多5次匿名檢舉，2016年起被勞動部政風處列為高風險控管名單，但檢舉內容並未查出具體違法事證，知情人士指出，他常以「我是阿扁提拔的人」這句話來當護身符，這次是游迺文第6次被檢舉，他眼看這句話可能將失靈，於是申請在12月退休，已被緊急擋下，讓他無法爽領退休金走人。

游迺文遭約談後，無法說明名下帳戶資金來源，遭依涉及收賄等罪羈押禁見。

本刊調查，游迺文動用勞動基金炒股的標的，為國內百貨龍頭遠東百貨公司股票（2903），檢廉鎖定7月間一場炒股餐會調查，發現當天游迺文與邱裕元等人在飯局上談定所有炒股細節，還設定勞動基金在什麼價位進場拉抬。

勞動部長許銘春上週在立法院證實，游迺文在2015年至2019年間曾被多次匿名檢舉。

隔天開盤，遠百股價開始逐步上攻，成交量也一路往上攀升，從原本每天400、500張跳升到破千張，8月27日股價來到26元，成交量也爆出8,466張的超大量，之後股價仍不斷上攻，次月21日更來到今年新高的26.76元，成交量則維持在4,150張左右，隨後即開始下挫，成交量回到過去每天千張以下的狀態，市場上「大戶倒貨」的傳聞不斷，勞動基金不僅接貨，還涉及操控股價，方便大戶倒貨。

勞動基金逾4兆元卻涉及違法炒股，勞動部與台北地檢及廉政署正逐一清查有無其他不法。

就在同一時間，勞動部長與政風處接獲檢舉，發現疑點重重，馬上立案調查，勞動部長許銘春也很快拔掉游迺文的勞動基金運用局國內投資組組長職務，並記過一次處分，再改調風險控管組專門委員，並報請台北地檢署偵辦。知情人士透露，就是因為游迺文太囂張，不僅過著上流社會生活，炒股還炒到罵同事，更誇張的是竟親自致電券商下單，相關人員看不下去，才會檢舉，台北地檢署與廉政署偵辦後，發現案情不單純，正全面清查中。


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