外交部推特貼「自由紅酒」　挺澳洲抗中國制裁「站在一起更堅強」

▲外交部在推特聲援澳洲。（圖／翻攝自外交部推特）

記者蕭羽耘／台北報導

中國近日對澳洲葡萄酒課徵報復性稅額，甚至以假訊息攻擊澳軍。各國政要因而響應，「買澳洲葡萄酒，抵抗專制」（#freedomwine）的公民運動。對此，外交部2日也在推特上貼出澳洲葡萄酒照片，表達採用澳洲的是「自由紅酒」（freedom wine）， 因為台灣與澳洲「站在一起更堅強」（stronger together）。

美中角力戰升級，中國與澳洲之間的關係也直墜谷底，近來開始波及到澳洲葡萄酒製造商，因為中國商務部宣布，澳洲葡萄酒出口商對中國市場存在傾銷行為，導致相關產業產生「實質損害」，所以中國向澳洲進口的葡萄酒徵收高達107%至212%的「反傾銷稅」。

不僅如此，中國外交部發言人趙立堅甚至在推特上發布，一張諷刺澳軍特種部隊的圖片，描述澳特種部隊只因懷疑兩名14歲小男孩暗中幫助塔利班，便用刀將他們「割喉」，但最終調查澄清此為謠言。

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020

我國外交部2日表示，澳洲是台灣重要的理念相近夥伴，兩國對民主、自由、人權、法治有共享價值，台灣和澳洲經貿往來密切，在防疫、國際參與等面向也相互扶持。

外交部說，對於澳洲遭受中國政府公然使用假訊息及不實合成照片進行攻擊，台灣政府與人民感同身受。總統蔡英文也表示，「政府會用最適當的方式讓澳洲人民感受到來自台灣的溫暖」。

而外交部也在第一時間發布推文，表達對澳洲的支持，並特別說明是採用澳洲的「自由紅酒」（freedom wine），因為台灣與澳洲「站在一起更堅強」（stronger together）。

外交部說明，台灣和澳洲有長年的友誼和信賴，澳洲除了是台灣年輕人熱愛的留學及度假打工國家，兩國在經貿、農業、能礦等各領域的往來更是頻繁。今年初，台灣捐贈N95口罩供澳洲對抗野火，且在新冠肺炎期間，兩國也優先交換彼此所需要的防疫物資，包括製造醫療口罩的熔噴不織布及消毒用酒精等，日前因應南澳疫情，台灣又再度捐贈醫療口罩。

外交部說，2021年是澳洲駐台辦事處設立40週年，象徵台澳友誼歷久彌堅，相信台灣與澳洲將繼續在共享價值、維護區域和平穩定的共同信念，持續深化合作夥伴關係。