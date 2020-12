外交部推特貼「自由紅酒」　挺澳洲抗中國制裁「站在一起更堅強」

▲外交部在推特聲援澳洲。(圖/翻攝自外交部推特)

記者蕭羽耘/台北報導

中國近日對澳洲葡萄酒課徵報復性稅額,甚至以假訊息攻擊澳軍。各國政要因而響應,「買澳洲葡萄酒,抵抗專制」(#freedomwine)的公民運動。對此,外交部2日也在推特上貼出澳洲葡萄酒照片,表達採用澳洲的是「自由紅酒」(freedom wine), 因為台灣與澳洲「站在一起更堅強」(stronger together)。

美中角力戰升級,中國與澳洲之間的關係也直墜谷底,近來開始波及到澳洲葡萄酒製造商,因為中國商務部宣布,澳洲葡萄酒出口商對中國市場存在傾銷行為,導致相關產業產生「實質損害」,所以中國向澳洲進口的葡萄酒徵收高達107%至212%的「反傾銷稅」。

不僅如此,中國外交部發言人趙立堅甚至在推特上發布,一張諷刺澳軍特種部隊的圖片,描述澳特種部隊只因懷疑兩名14歲小男孩暗中幫助塔利班,便用刀將他們「割喉」,但最終調查澄清此為謠言。

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D