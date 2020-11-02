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陽金公路常有獼猴出沒！人猴餵食爆衝突　陽管處祭4大防治措施

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記者郭世賢／新北報導

陽明山國家公園因地處臺北都會區近郊，近年因民眾餵食，導致臺灣獼猴覓食習性改變，漸有群聚於陽金公路下七股站附近、馬槽花藝村周邊及湖山路、紗帽路沿線，不但造成居民困擾、影響用路人安全，更造成人猴衝突及疾病感染的潛在隱憂。

陽管處指出，2019年調查馬槽地區獼猴族群數約3群，各群約23隻，經常出沒於小油坑涼亭、下七股車站、花藝村出口、花藝村涼亭、花藝村後方、後山鐵柵欄等6處，其中不時上演人猴干擾，如餵食、圍車等情景。

▲陽金公路常有獼猴出沒！人猴餵食衝突 陽管處祭出4大防治策略。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陽金公路常有獼猴出沒！人猴餵食衝突，陽管處祭出4大防治策略。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

陽管處表示，為免演變成人猴衝突事件，2020年祭出4大人猴衝突防治策略，包括巡查員及志工於餵食熱點積極巡查通報、設立相關警語布條、告示牌等及志工駐站宣導、架設自動相機監測及取締開單，2020年共執行近20件。另外，以水溶性明膠環保漆彈將獼猴驅離車道。

陽管處說，相關防治措施雖僅執行一年時間，但部分猴群已對人漸生警惕，初見成效，將持續執行相關防治作為，再次呼籲民眾禁止餵食臺灣獼猴，期望能重新建立人猴界線，使其返回山林，恢復自然生態。

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▲陽金公路常有獼猴出沒！人猴餵食衝突 陽管處祭出4大防治策略。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼陽管處祭出4大人猴衝突防治策略，包括巡查員及志工於餵食熱點積極巡查通報、設立相關警語布條、告示牌等及志工駐站宣導、架設自動相機監測及取締開單。

▲陽金公路常有獼猴出沒！人猴餵食衝突 陽管處祭出4大防治策略。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陽金公路常有獼猴出沒！人猴餵食衝突 陽管處祭出4大防治策略。（圖／記者郭世賢翻攝）

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