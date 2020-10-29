下游出包難開罰　林淑芬：萊豬應比照美牛「分階段進口」

▲林淑芬衛福部應比照美牛對美豬進行「分階段進口」。（圖／翻攝國會頻道）

記者嚴云岑／台北報導

立法院今（29）日三度聯席排審美豬進口行政命令，民進黨立委林淑芬表示，萊劑美牛2012年開放進口至今8年，僅有22件標示問題受到處分，呼籲衛福部應比照美牛進行「分階段進口」，且限定進口廠商，方便在爆出問題時進行溯源，真正保障國人健康。

林淑芬提到，衛福部是在2009年開放美牛時有「三管五卡」，2012年再度開放萊劑美牛時有「十六字箴言」，共同點都是強制標示，但8年來衛福部宣稱稽查了上萬件產品，但散裝食品標示處分案件卻是零，原因除了執法單位會先進行口頭勸導外，裁罰也都採最低處分，且因最終被查獲的都在下游，在罰緩上通常還會再打折。

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林淑芬日本為例，該國是課以刑責，做相對強度的處分，「你上游沒管制源頭，卻叫下游買單，但須為假造的卻可能是在中游，這樣合理嗎？」

她表示，新竹某間排骨店曾被查獲使用萊劑豬肉，衛生單位要開罰時業者喊冤，表示是跟某間中游廠商進口，中游廠商又另供出上游的某間國際貿易公司，但該貿易公司也大喊不服，直呼中游廠商一定不只買他的肉品，怎麼能保證就是他出問題。

為了避免未來萊劑美豬也出現類似情形，林淑芬建議，報關時應另切貨品號列，這樣下游出問題，才有辦法課以刑責。豬肉也要在經過實地查訪後，將特定優良的肉品、食品加工廠引進台灣，如此一來才能把風險限縮在一定範圍內再去思考，比照美牛，不能說想進就進，應比照美牛分批進口。