楊梅休閒農業區農業輔導成果發表　各式仙草料理亮眼呈現

▲「仙風道骨湯、仙草料理包、楊梅果醬…」是楊梅區在地休閒農場的特色料理、商品。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「仙風道骨湯、仙草料理包、楊梅果醬…」這些都是桃園市政府，近年來輔導楊梅區在地休閒農場的特色料理、商品，24日於耀輝農場舉辦的「梅好小鎮」農業輔導成果發表會中，亮眼呈現。楊梅區長羅國裕期仙草特色料理，為即將於11月28日至12月13日展開的2020仙草花節，吸引許多遊客聞香而來，促進地方商機。

▲楊梅休閒農業區農業輔導成果發表會。（圖／楊梅區公所提供）

市府農業局專委胡淑芬指出，市長鄭文燦推動「一休區、一花卉、一節慶」的 桃園休閒農業戰略，5年來，已看見桃園各區的休閒農業區蓬勃發展；因此，該局協助在地農場注入管理和行銷專業，跳脫傳統農業生產的經營模式，轉型後的休閒農場更加豐富，遊客未來可以藉由體驗「玩在地、食在地」，讓大家更認識楊梅特色農業。

▲楊梅休閒農業區農業輔導成果發表會。（圖／楊梅區公所提供）

楊梅區大三元休閒農業發展協會理事長鄧敦仁表示，楊梅區農田遍植仙草花，浪漫紫色的仙草花田，經常讓人誤以為是薰衣草花田，而每年的仙草花節吸引許多民眾前來，今年的仙草花節尚未展開，他即接到許多旅行社電話，頻頻詢問仙草花節何時舉行？鄧敦仁說，去年仙草花節吸引近100萬人前來，希望今年推出更多農事體驗、農產品等，能突破150萬來楊梅農事體驗遊。

▲耀輝農場小乳牛。（圖／記者楊淑媛攝）

楊梅區長羅國裕說，在楊湖路、民富路及民有三條路線上，共有16家農場並規劃各種好吃好玩的小旅行，民眾周末假日前往楊梅休閒農場，給您開心玩樂一整天。包括：立委黃世杰、市議員涂權吉、周玉琴、李家興、鄭淑方、楊梅農會總幹事周宗維、桃園市大三元休閒農業發展協會成員及在地里長皆到場參與。

・冬天吃鍋必備