加國皇家空軍直升機改降機場　好奇北極熊賞給巨掌印

加拿大皇家空軍(Royal Canadian Air Force,RCAF)一架CH-149鸕鶿直升機(Cormorant),9月在執行任務時,因天候導致機組人員更改降落地點。沒想到降落後,竟遭當地的北極熊破壞,所幸在維修4天之後可以繼續進行任務。

根據航空學家(The Aviationist)報導,隸屬於加拿大皇家空軍、413運輸和救援中隊的CH-149鸕鶿直升機(Cormorant),上個月在紐芬蘭-拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)的北部,執行為期兩週的高山飛行搜索和救援演習時,因天候不佳導致機組人員更改了降落地點,從高山改至靠近北極熊棲息地的薩格勒克機場(Saglek Airport)。沒想到降落的直升機竟遭北極熊破壞,所幸機身損毀情況並不嚴重,也沒有人員傷亡。

▲ 北極熊在直升機上留下巨大熊掌印。(圖/取自RCAFtwitter)

該中隊指揮官布倫特·瓦伊諾(Brent Vaino)表示,原先他首選的降落地點是位於機場4公里外的雷達站,但因天氣因素,不得不降落在更靠海的機場;在這雙面臨海的區域,北極熊偶爾會在此經過,意外就這麼發生了。

當機組人員在夜間熟睡時,附近的一隻北極熊開始對停靠的直升機產生好奇。加拿大皇家空軍表示,北極熊沒有進入直升機內部,機身沒有產生太嚴重破壞,只造成機體的表面損壞;損壞部分包括右側門上緊急入口窗、左側後側緊急入口窗、駕駛艙正下方緊急漂浮裝置的蓋子,同時牠也在玻璃和機身上留下巨大的熊印。

由於事發當時機組人員不在直升機附近,而是在管理站休息,所以沒有和北極熊發生衝突。儘管天氣惡劣,但在呼叫空軍後勤部門,將修復所需的零件運來後,直升機在維修4天之後就可以重新執行任務。薩格勒克機場(Saglek Airport),1950年代由美國空軍建造,現已被編列為最低營運狀態機場。

