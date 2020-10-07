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加國皇家空軍直升機改降機場　好奇北極熊賞給巨掌印

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▲北極熊在直升機玻璃上留下巨大熊掌印。（圖／取自RCAFtwitter）

▲ 北極熊在直升機玻璃上留下巨大熊掌印。（圖／取自RCAFtwitter

實習記者陳培鈞／綜合報導

加拿大皇家空軍（Royal Canadian Air Force，RCAF）一架CH-149鸕鶿直升機(Cormorant)，9月在執行任務時，因天候導致機組人員更改降落地點。沒想到降落後，竟遭當地的北極熊破壞，所幸在維修4天之後可以繼續進行任務。

根據航空學家(The Aviationist)報導，隸屬於加拿大皇家空軍、413運輸和救援中隊的CH-149鸕鶿直升機(Cormorant)，上個月在紐芬蘭-拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)的北部，執行為期兩週的高山飛行搜索和救援演習時，因天候不佳導致機組人員更改了降落地點，從高山改至靠近北極熊棲息地的薩格勒克機場(Saglek Airport)。沒想到降落的直升機竟遭北極熊破壞，所幸機身損毀情況並不嚴重，也沒有人員傷亡。

▲北極熊在直升機上留下巨大熊掌印。（圖／取自RCAFtwitter）

▲ 北極熊在直升機上留下巨大熊掌印。（圖／取自RCAFtwitter

該中隊指揮官布倫特·瓦伊諾（Brent Vaino）表示，原先他首選的降落地點是位於機場4公里外的雷達站，但因天氣因素，不得不降落在更靠海的機場；在這雙面臨海的區域，北極熊偶爾會在此經過，意外就這麼發生了。

當機組人員在夜間熟睡時，附近的一隻北極熊開始對停靠的直升機產生好奇。加拿大皇家空軍表示，北極熊沒有進入直升機內部，機身沒有產生太嚴重破壞，只造成機體的表面損壞；損壞部分包括右側門上緊急入口窗、左側後側緊急入口窗、駕駛艙正下方緊急漂浮裝置的蓋子，同時牠也在玻璃和機身上留下巨大的熊印。

由於事發當時機組人員不在直升機附近，而是在管理站休息，所以沒有和北極熊發生衝突。儘管天氣惡劣，但在呼叫空軍後勤部門，將修復所需的零件運來後，直升機在維修4天之後就可以重新執行任務。薩格勒克機場(Saglek Airport)，1950年代由美國空軍建造，現已被編列為最低營運狀態機場。

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