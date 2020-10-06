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新台幣狂升...買iPhone 12立馬省3000元？　網掀熱議

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▲iPhone 12。（圖／取自phonearena）

▲iPhone 12 上市在即，售價引發網友掀起熱議。（圖／取自phonearena）

記者謝仁傑／綜合報導

台幣兌美元直直升，今（6）日最高來到 28.71，適逢 iPhone 12 準備於本月中推出，讓人不免聯想在這個時機購入 iPhone 是否正是「撿便宜」的好時機？

美股昨日大漲，激勵台股、台北匯市今（6）日再度走強，新台幣盤中一度大升3.1角，最高來到 28.71元兌換1美元，續創自 2011年7月以來的新高。網友 HisVol 在 PTT 上問卦，若以最昂貴的 iPhone 12 Pro Max 來看，一支手機定價 1,399 美元，美元匯率從31元掉到28.8元，是否如同現省台幣超過 3,000 元？

iPhone 12 價差討論也掀起熱議，部分網友開玩笑表示「Apple有自己的匯率」、「蘋果匯率用35計算的」、「蘋果會定義匯率的 放心」、「蘋果有在管匯率？他要在當地賣多少不都自己決定」；不過還是有網友表示，「我想裝b。12一定買」。

《ETtoday新聞雲》記者對此做了整理，發現今年大部分國外手機來到台灣上市後，價格通常都會較換算後再多 18～25％ 之間，以先前 Samsung Galaxy Note 20 起價在 999 美元（當時換算約新台幣 29,400 元）為例，在台售價為 35,900 元。

▲iPhone 12。（製表／記者謝仁傑）

▲iPhone 12 售價預估，其中新台幣價格非直接換算美元，而是預估臺灣上市價。點圖看全系列規格統整。（製表／記者謝仁傑）

綜合先前國外媒體及消息人士對於 iPhone 12 全系列價格的預測，起價從 649 美元開始，到最昂貴的 1,399 美元。若人們欲入手新 iPhone，換算後估計還是必須至少準備 2.2 萬元左右。

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