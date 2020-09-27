曲婉婷為涉貪母親喊冤！被中紀委刊文開罵：境外不是資產轉移天堂

▲曲婉婷每年都會在微博上為母親喊冤。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

歌手曲婉婷近日在微博上發文為涉貪落馬的ㄏ喊冤，表示「會努力保持相信正義的心，相信人間有青天」。不過，曲婉婷的發文卻被大陸網友罵爆，認為貪污的人根本不配談正義，甚至連中紀委機關報也為此刊文，強調「境外不是資產轉移的天堂」。

張明傑曾擔任黑龍江哈爾濱市發改委副主任，在2014年因涉嫌濫用職權罪，被哈爾濱市人民檢察院逮捕，並被檢方指控涉犯貪污、受賄，以及濫用職權3項罪名，涉案金額超過3.5億元人民幣。

根據陸媒報導，張明傑涉案的相關款項中，有原定用於下崗員工的安置費，但張明傑卻沒有發放，導致有員工因患病沒錢就醫，自殺身亡。

相關案情曝光後，許多大陸網友都感到相當憤怒，但以《我的歌聲裡》一曲爆紅的曲婉婷卻一直在微博上為母親喊冤，更加激起了網友的不滿。

不過，曲婉婷似乎不太在意網友的批評，今年9月22日又於微博發文表示，「6周年，無果，繼續努力保持一顆相信正義的心，相信人間定有道、有法、有青天。」

▼曲婉婷2012年以《我的歌聲裡》爆紅，接著在世界各地展開巡演。（圖／視覺中國）



文章發出後，網友果然又暴怒，在留言處狂罵曲婉婷，「貪污別人的血汗錢，害別人連命都沒了，這就是你們的正義？」「一個6年來都躲在加拿大，拿著母親貪污贓款逍遙的女兒，還假裝什麼孝順？講什麼正義？」

值得注意的是，這次竟連中紀委機關報《中國紀檢監察報》都刊文開罵，該片文章指出，「輿論關注此事，正是因為人們痛恨腐敗分子損害國家和人民的利益，攫取大量不義之財，滿足親屬子女奢靡生活。」

文章提到，「現實中一些案例也正是如此，有的甚至是配偶子女移居海外，財產轉移到境外，隨時準備『跳船』，這樣的領導幹部與黨和人民離心離德，與共產黨人的初心使命背道而馳，必須受到黨紀國法嚴懲，為其違紀違法行為付出應有代價。」

▼曲婉婷最知名的一首歌曲《我的歌聲裡》。

