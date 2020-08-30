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大雞腿一隻35元！阿婆「3隻100」殺價失敗秒嫌貴　千人敲碗求地點

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▲▼炸雞,雞肉,高熱量,雞翅,雞塊,雞腿。（圖／翻攝自pixabay）

▲炸雞腿一隻35元已經相當便宜。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

有些婆婆、媽媽到市場買菜時，都會精打細算，並向店家殺價。不過一名網友就發文抱怨，大雞腿一隻只要35元明明已經是相當佛心的價格，不過就是有歐巴桑還想再殺價，對方不但自己喊價3隻100元，殺價不成後，還開始嫌貴；原PO不禁直搖頭，「吃雞肉不知雞肉價！」

原PO在「爆怨公社」上發文表示，他都還沒開市，就有歐巴桑前來詢價，而且他明明已經將價格標出來，「一隻大雞腿要價35元」，不過對方卻視若無睹，直接問他「一隻30（元）嗎？」不過畢竟以客為尊，所以原PO還是耐心的告訴對方一隻要35元，豈料對方竟繼續殺價，希望以100元買入3隻大雞腿。

請繼續往下閱讀...

一隻大雞腿只要35元已經是相當佛心的價格，原PO當然就拒絕歐巴桑開出的價碼，豈料對方竟開始嫌貴，然後轉身就走。原PO當場傻眼，「這位歐巴桑妳是來亂的嗎？妳知道這個自助餐至少也要45（元）嗎？」

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「真的很多阿姨都會說35元就3個100元」、「自助餐光雞腿就60（元）了」、「大雞腿現在炸好的至少50（元）吧」、「千萬不能退讓」、「直接改價格40（元），三隻110（元）」、「這種品質35（元）還嫌貴」、「還沒開市遇到這種會很X」。

此外，也有網友瘋狂敲碗，「便宜！用台幣下架」、「35（元）還不買爆」、「這在哪裡啊？我雞腿控，一天要吃5隻，買爆」、「南屯？需要出門救援嗎」、「很便宜耶！可以知道是在哪裡嗎？雞排一片賣70（元）耶」、「求地點」、「你在台中哪裡」、「卡地址」、「腿排35（元）？這真的該用新台幣教訓一下了」。

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