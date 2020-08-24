熊貓買一送一！「胖老爹」炸雞腿一隻28元　網開APP驚見莫凡彼也有：太划算

▲胖老爹（圖／記者黃君瀚攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美式炸雞連鎖店「胖老爹」自2017年強勢崛起後，不少人立刻被圈粉，從此愛上披了金黃炸衣、散發誘人炸香的炸雞腿。熊貓（foodpanda）外送近期推出了熱門餐點買一送一的活動，而胖老爹的「雞腿」也出現在分頁中，配上免運的活動，平均花不到28元就能爽吃一隻炸雞腿，相當划算。

熊貓外送近期推出了「精選熱門餐廳買一送一」的活動，點進活動頁面後，「胖老爹美式炸雞」竟也在內，而優惠的商品正是炸雞腿。目前推出的優惠價是55元可購得2隻雞腿，另外只要搭配熊貓外送的優惠碼，滿130元即可享免運服務。

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網友分享了2組折扣碼，一為「errorsand」，24日前輸入，即可享3次消費130元即免運的服務；另組為「striving」，25日前輸入，即可享3次消費130元即免運的服務。

▲「精選熱門餐廳買一送一」優惠活動。（圖／翻攝自foodpanda APP）

因此一名網友就在PTT的Lifeismoney板上發文指出，只要買3組「雞腿買一送一」，並配上免運折扣碼，買6隻雞腿就只要165元，一隻平均不到28元，非常經濟實惠，不過數量有限，售完為止。

不少網友看到後，紛紛留言回應，「除了胖老爹之外，還有蠻多家買一送一的」、「只要點餐的人還有點其他的，一定會賺的」、「之前訂莫凡彼買一送一，蠻划算的」。不過也有網友提到，「不同店家的優惠可能不同」、「好像每個地區不一樣」，因此這個優惠恐怕不適用於所有門市，有些店家並沒有參與此活動。

記者實際操作熊貓外送APP後，發現熱門餐點買一送一的活動中，除了胖老爹外，丹堤咖啡、天仁茗茶、莫凡彼等知名店家都有參與，不過由於不同地點、不同門市的優惠不盡相同，所以民眾還是自行確認過會比較準確。