7-11營收高！他好奇「稱霸超商界」關鍵是？　網狂吐優勢：去過離島就秒懂

▲7-11的營收高，有著不少過人的優勢。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣的便利商店到處可見，沒走幾步就能看到一間7-11或全家，因此這兩大龍頭也時常被消費者拿來比較。雖然雙方各有優勢，不過就有一名網友好奇詢問，全家的股價近日超過統一，不過7-11的營收還是略勝一籌，有什麼優點讓老大哥持續稱霸呢？

一名網友在PTT的Gossiping板上發文，提到全家的股價近期已超過統一超商，不過從整體來看，7-11在營收和店面數上都還是在台灣超商界保持領先地位，是怎麼做到的呢？

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貼文一出，不少7-11的死忠粉紛紛留言回應，「7-11咖啡比較好喝」、「7-11茶葉蛋、大熱狗也都很好吃」、「店面的整齊度，小七略勝」、「小七店員水準比較整齊」、「小7是之前品牌價值累積太強大」、「7-11很多座椅環境都弄得很明亮」、「7-11商品種類比較多」、「小七味道好又便宜」。

另外更有網友直接點出關鍵，「離島都有7-11啊」、「家數跟地點都贏全家」、「店家多」、「分店多、觸及廣」、「合歡山好像都7-11」、「店點數量、位置、店員素質」、「贏在離我家比較近」、「展店量啊！全家拓點還是不夠普及」。