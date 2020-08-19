UberEats狂找大咖拍廣告！他好奇「直接免運」不是更好？網點關鍵：定位有差

▲不少人如果懶得出門，就會請外送平台UberEats幫忙送餐。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

不論是為了在家防疫或純粹不想出門，外送都是一個相當方便的選擇，業者為了搶攻這塊大餅，更是卯足全力拍廣告，邀請大咖明星來代言。一名網友就好奇，UberEats的廣告一個接一個，為什麼業者寧可找藝人拍廣告，卻不願意把這筆行銷的費用拿來提供客戶「免運的服務」？

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「吳柏毅（UberEats）為什麼寧願拍一堆廣告卻不願免運」為題發文，外送平台UberEats先前就曾邀請蕭敬騰和盧廣仲擔任第一波廣告代言人，而後又請了蔡依林與林美秀為品牌代言，最近更請到林志玲及伍佰跨足合作。

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原PO認為，大咖藝人的代言費應該也是一筆可觀的數目，錢理應花在刀口上，為什麼UberEats要選擇投下大筆資金拍廣告，「直接給客戶免運，不是比較實在嗎？」

▲林志玲和伍佰是UberEats第3波代言人。（圖／翻攝自YouTube／UberEats）

貼文一出，立刻引發熱議，不少網友紛紛留言回應，「因為比較划算吧」、「免運虧很大阿」、、「不廣告連營收都沒有，廣告才是刀口上」、「因為愛免運的人本來就不是會經常性使用的老顧客，免運不是正確的行銷手法」、「免運需要的經費最高啊」。

另外也有網友指出，UberEats的做法其實是為了鎖定客群，「客群定位在較有錢的人身上」、「UE要吸引寧可付運費維持品質的客群」、「把客群區隔出來」、「人家目標是高素質、高消費力的顧客」。

事實上，UberEats拍的廣告也有許多網友不買單，指「廣告內容很沒創意，都找大咖藝人了還拍成這樣」、「都不知在拍什麼」、「廣告有種尷尬感是故意的嗎」。