「3年前已想好辦法！」台塑化董座陳寶郎有妙招　應對電動車衝擊汽油價格

▲台塑化董事長陳寶郎透露，早在3年前就準備好面對電動車時代來臨。（圖／記者湯興漢攝）

◎採訪：李錦奇、余弦妙

◎攝影：湯興漢、吳杰澄

文／余弦妙

電動車成為未來趨勢，汽油的需求將會越來越低，面對趨勢轉變，台塑化將如何應對？台塑化董事長陳寶郎接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時透露，早在3年前就已想好如何應對。

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陳寶郎坦言，電動車是未來趨勢，這跑不掉，但目前電動車的最主要問題就是電池，目前的電池技術一直停滯，又大、又貴、續航力又差，因此電動車的銷量一直無法順利上升，不過科技是會不斷地進步的，未來電池的缺點一定會解決，到時候電動車的銷量一定會暴增。

面對未來電動車將取代汽油車的情況，陳寶郎說，電動車普及後，汽油是一定首當其衝，販售汽油的加油站也會受到影響，不過加油站不只賣汽油也有柴油，柴油還是有它的不可替代性，因為主要的使用者是遊覽車、工程車等這種需要馬力較大的車子，電動車的功能還無法達到這樣的需求，因此短、中期來看，加油站還是有柴油的生意可做。

▼台塑化董事長陳寶郎。（圖／記者湯興漢攝）

至於汽油，陳寶郎則說，未來頂多加油站不販售汽油，改為充電站或販售汽車零件等，但對於台塑化最大的影響都不是銷售端，而是一開始的源頭「煉油廠」，因為煉油廠在設計之初，就已經都規劃好汽油與柴油的生產占比，這些都是一開廠就會產生的，不是輕易可以改變的。

「3年前我就想好辦法了！」陳寶郎說，製造乙烯、丙烯、丁二烯等這些石化基本原料的輕油，目前汽油比輕油貴，未來一旦電動車趨勢來臨，汽油價格下降時，那就可以改生產輕油，解決汽油生產過剩的問題，營收獲利都可以維持住，因此自己在3年前就開始著手規劃，如何修改煉油產的管線、設備，讓原本要煉製汽油的煉油廠變成直接生產輕油，預估屆時轉換期大概只需1個月左右，可以說是完全準備好面對電動車時代的來臨。

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