台塑石化董座陳寶郎任職10年感言大公開　笑談在中油41年最怕晚上有飯局！

▲台塑化董事長陳寶郎。（圖／記者湯興漢攝）

◎採訪：李錦奇、余弦妙

◎攝影：湯興漢、吳杰澄

文／余弦妙

台塑化最新公布的7月營收走出谷底，幕後推手非台塑化董事長陳寶郎莫屬，下個月，剛好也是他從中油轉戰台塑石化工作滿10週年，回顧這段時間，陳寶郎接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪的感想是「台塑真的是好公司，人才相當齊全，在台塑工作這10年相當愉快」。

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陳寶郎在2011年9月15日接任台塑化董事長一職，成為台塑化第一位「不姓王」的董事長。陳寶郎說，自己在中油41年，來台塑10年，一個是國營企業，一個是民營企業，兩者當然相當不一樣，中油是國營企業的角色定位，由於中油是國營的，因此不管怎麼樣就是要去配合政府政策。

陳寶郎笑說，當年在中油當總經理時，每天都非常繁忙，每天上班時都無法好好地把公文批完，回家的時候都還必須要扛「一布袋」的公文回家加班，所以當時他最討厭的一件事就是「人家找我吃晚飯」，他就得忙著加班處理公文到深夜。

▼台塑化董事長陳寶郎。（圖／記者湯興漢攝）

來到台塑之後，陳寶郎說，民營企業就是受了股東的委託，因此自己的使命感就出現了，必須要為股東謀取最大福利，替公司創造未來，跟在中油時的角色扮演完全不同，所幸台塑企業的人才素質相當整齊，且企業文化也會去認真培訓培養人才，所以自己帶領團隊時就會比較順利。

陳寶郎說，台塑石化員工積極度、配合度也相當高，主要是大家的目標都是一致，就是要幫公司賺錢，畢竟台塑企業的年終獎金，外界也都相當清楚，公司只要有賺錢，就會大方體現在員工的年終獎金，因此，在台塑工作這幾年下來，自己也更深刻體認到領導人的重要性，自己在台塑這10年來做得相當愉快。

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