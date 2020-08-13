台塑化今年拚轉虧為盈！董座陳寶郎精準剖析油價　透露美國路州開發案最新進度

▲雖然面臨疫情衝擊，台塑化董事長陳寶郎仍積極帶領團隊，力拚今年轉虧為盈。（圖／記者湯興漢攝）

◎採訪：李錦奇、余弦妙

◎攝影：湯興漢、吳杰澄

文／余弦妙

面對新冠肺炎疫情衝擊，各行各業普遍辛苦，台塑石化董事長陳寶郎接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時指出，今年上半年確實受到疫情影響很大，不過第三季營收預估會比第二季好，總結來說，今年還是可以轉虧為盈，小賺一些。

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「疫情影響，大家都不敢出門，飛機也不飛，汽柴油用量下降，連帶導致石油生產國降低產能，油價下跌，煉油廠也跟著受衝擊」陳寶郎一開場，就簡潔扼要地點出疫情對產業的影響。

陳寶郎進一步說明，原本全球的原油生產量大概是9900多萬桶/日，需求落在9880多萬桶/日，但今年上半年的需求實在是降低太多，生產原油的國家又不願意減量，因此才會出現油價大崩跌，每桶從68美元跌到3月底的30美元以下，甚至還一度出現22美元，可見衝擊之大，而對煉油廠來說，原本高價購買的庫存原油，一下子就得提列庫存損失，這也是台塑石化上半年虧損的最大原因。

「你相信嗎？汽油竟然跌到比原油便宜，也就是產品竟然比原料還便宜！」陳寶郎說，按理來說，原油經過提煉，生產出來的汽油應該是比原油貴，但結果卻相反，導致煉油廠煉油越多，虧損越多。今年6-7月，中國大陸的煉油廠，開工率82％，汽油大量生產的結果，產能過剩，只好外銷，數量高達140萬噸，這在過去是很少見的。

陳寶郎說，大陸自己也受不了，8月已經把煉油率降低到73％，煉油少虧損也會少；日本把煉油率從83％降到78％；印度從90％降到70％。

▼台塑化董事長陳寶郎。（圖／記者湯興漢攝）

展望油價，陳寶郎直言，下半年油價會緩步回升，但想要爬到50美元/桶，也不太可能。原因是價格一上來，就會有人急著賣原油，想脫手，降低庫存成本。因為上半年多出來的原油，都被儲存在油槽，原本陸地上可儲存的量約在44億桶，目前已經儲存了43億桶，幾乎都滿了，甚至還得去租賃海上大油輪，每艘可存200萬桶，目前有50艘，粗約海上還有1億桶左右的原油，租放原油，這都是要成本的。

展望台塑化業績，陳寶郎說，目前已經沒有庫存損失了，7月營收也已經攀升，預計第三季會比第二季好，但第四季會介在第二季與第三季之間，其中最大原因是，10月份工廠要進行歲修，屆時產量就會下降，另外還有一套輕油裂解工廠，也要進行歲修，而這些都是計畫中的，因此下半年整體產量就會下降，因此預估第四季營收也會小幅下降。

不過，陳寶郎還是希望今年力拚轉虧為盈，雖說無法像前幾年大賺，但今年應該還是可以小賺一點；展望明年，他更有信心整體營收勢必會比今年好，因為屆時新冠肺炎疫情應該也已經控制下來，剔除這項因素後，台塑化一定會有更好的成績。

▲專訪台塑化董事長陳寶郎。（圖／記者湯興漢攝）

至於台塑化在美國路州的開發案目前進度，陳寶郎說，其實早在1月就已經都準備就緒，工廠規劃、製程都已經規劃好了，土地都已經整平，還認養了當地的濕地，表示重視環保的誠意。對於日後生產用的原料，也都已經談好了，另外，電、鐵路運輸、交通幹道，還有銷售的部分都已經弄好了，基本上就是全部準備就緒，已經發包找工程公司來建造，沒想到，不巧碰上疫情，且路州剛好又是美國重災區，當地政府下令工地都不准動工，導致整個開發案都停滯，無法決標，現在也只能等解禁。

陳寶郎說，台塑化每周都會開兩次緊急應變會議，把這次的疫情視同作戰，但疫情到底何時趨緩，都沒有一定，台塑石化也只能等待，持續觀察，一旦可以啟動，就會儘速趕上進度，預估未來可以佔台塑石化6成的營業額。

至於是否還有其他海外投資計畫？陳寶郎說，由於目前路州開發案就投資了4千多億元，因此目前沒有其他海外投資計畫，要先全力把此案做好。

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