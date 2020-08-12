相守逾500年如今生病了！苗栗鶴岡之寶夫妻樹　防黑薊馬入侵延續情緣

▲苗栗縣鶴岡鄉2棵加起來逾千年的夫妻樹，遭到黑薊馬的侵害，縣府立即派員施作病蟲害防治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉鶴岡村有2棵810歲的老樟樹和510歲的茄冬樹，皆為受縣府保護樹木，其根基部相連、枝枒交錯，如夫妻般恩愛；日前發現茄苳樹生長不佳，央請縣府派請植物病理專家現勘。縣府接獲通報後，隨即會同專家現勘，診斷為黑薊馬侵害，立即施藥防治，以延續「夫妻情」。

鶴岡村長傅學成表示，7月底時，無意間發現茄苳樹生長不佳，落葉嚴重，希望縣府派請植物病理專家現勘。縣府接獲通報後，隨即會同林業試驗所植病專家傅春旭研究員現勘，被診斷為黑薊馬侵害。

▲▼公館鄉鶴岡村這2棵樟樹和茄冬樹，皆為縣府編號13之受保護樹木，被診斷遭黑薊馬侵害。（圖／記者黃孟珍翻攝）

傅春旭指出，薊馬體型微小細長，具隱匿性，常藏匿於葉背絨毛下，花器內或果萼內，若不仔細觀察很容易忽略它們的存在。薊馬的幼蟲及成蟲以銼吸式口器吸取植物葉部養分，最後會導致整片葉子捲縮枯萎。樹木上，常見發生於榕樹、茄苳、相思樹、桑樹、月橘及茶樹，目前國內採藥劑防治為主。

苗栗縣政府農業處表示，薊馬繁殖能力高，生活週期短，防治療程分3期進行，第1次於8月6日施作完成，預計8月13日、8月24日完成第2次和第3次施藥，期間仍會觀察樹木生長情形做療程的延續性，全力延續夫妻情。

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