立訊牽動的大戰局　謝金河直指「印度」是下一個戰場

▲立訊崛起牽動蘋果供應鏈的新戰局。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

這期今周刊用了很大篇幅報導立訊拿下緯創大陸代工廠，也探討蘋果、立訊的戰略部署，財信傳媒董事長謝金河臉書表示，緯創的林憲銘把工廠賣給立訊，並轉成5,639萬股立訊股票，同時童子賢的和碩聯合也入局，這是非鴻海陣營重新再集結，緯創把工廠交給王來春，也省去處理廠房、土地與勞工的問題，而且換成立訊股票，隨時可以套現，策略反更靈活。

謝金河表示，立訊、蘋果的發展也牽動了蘋果在印度市場的戰略，立訊逐漸取代鴻海，成為蘋果在中國大陸最重要代工廠商，而中國以外的代工基地，可能重新部署，由台廠打天下，因為印度的手機市場一直以來都是中國品牌手機的天下，蘋果勉強擠入前十名，但巿占率只有個位數字，小米、Vivo是前兩大，三星手機市占率節節下滑，中國品牌手機拿下印度75％市占率。

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他指出，這次中印邊界衝突，雙方都有死傷，兩國關係交惡，在地緣政治衝突下，印度成為美國最重要的印太戰略夥伴，美國在經濟上會全力拉抬印度，而蘋果要追求下一個成長，目前市占率很低的印度市場非拿下不可。

謝金河認為，今年iPhone全力生產SE系列低價手機，蘋果瞄準低價手機市場，在地緣政治緊張局勢下，趁機搶攻印度市場，這是印度崛起很大的一次機會，台廠包括鴻海在印度這一局又是一次全新的局面，誰能勝出會牽動下一個蘋果供應鏈的變化。

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