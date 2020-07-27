鴻海全球布局經驗難複製　立訊恐被印、美關係綁手綁腳

▲蘋果執行長庫克2017年參觀立訊崑山廠。（圖／翻攝立訊官網）

記者姚惠茹／台北報導

立訊收購緯創子公司的江蘇、昆山代工廠，震撼兩岸的蘋果供應鏈廠商，尤其是蘋果iPhone最主要的組裝代工廠鴻海（2317），更是被消息衝擊到股價持續走弱，但鴻海在全球的布局經驗，則是其它電子代工廠商所無法複製，而且面對中印、中美緊張關係，立訊施展起來恐怕是綁手綁腳。

立訊聯合緯創、和碩搶攻蘋果iPhone大單，據傳就是蘋果為了因應中美之間日漸緊張的貿易對抗，但又不能放棄大陸14億人口的龐大巿場商機，因此決定扶植大陸本土的組裝代工廠，而選定的就是立訊精密工業。

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熟悉供應鏈的人士認為，此舉並不意味著蘋果要扶植立訊取代鴻海，因為鴻海作為全球最大的組裝代工龍頭，本身在世界各地的布局經驗，是其它電子代工廠商所無法複製，而且面對中印、中美的緊張關係，立訊走向全世界更將面臨綁手綁腳的局面。

消息人士指出，鴻海目前不僅在中國大陸具有規模經濟的優勢，而且廠區版圖十分廣泛，並且同時在南亞、南美生產手機這一點，更是還沒有其他公司可以超越，再加上善用人口紅利的強項，更是助攻鴻海成就今日的帝國版圖。

消息人士強調，蘋果扶植立訊的同時，其實也不斷的協助鴻海前往印度、越南等地設廠，所看中的便是台資企業的柔性優勢，堅強快速的布局全球產能，而且較不會成為中印、中美緊張政治關係的聚焦對象，這些都是鴻海的優勢所在。