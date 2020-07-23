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緯創、和碩入股紅色供應鏈！聯手立訊搶iPhone訂單　抗衡鴻海龍頭地位

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▲▼iPhone 11 Pro。（圖／路透）

▲緯創、和碩取得中國立訊股票，引起市場關注。圖為iPhone 11 Pro。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

蘋果兩大代工廠緯創（3231）、和碩（4938）22日同步公告，取得紅色供應鏈指標廠中國立訊股票，其中，緯創斥資約126億元取得0.81%股權；和碩則再加碼25.27億元，持股比例增至0.57%。市場解讀，未來緯創、和碩將與立訊結盟，共搶蘋果訂單，抗衡鴻海富士康蘋果代工的地位。

緯創日前將旗下中國iPhone代工廠緯新資通（昆山）所有股權與業務賣給立訊，交易價暫定人民幣33億元（約新台幣138億元），如今再回頭取得立訊股票，雙方不單是買主與賣主關係，還升級為股東合作關係。市場解讀，此舉可能代表紅色供應鏈進一步搶下蘋果訂單，牽動台廠布局。

請繼續往下閱讀...

緯創與和碩近乎同時宣布取得立訊持股，持股比重分別僅0.81%、0.57%，比重不到1%。市場認為，此舉看似為合約內容，更多意義上像是讓給別人經營，而自己再持股、參與A股順風車，未來可以分享立訊經營成果，藉此舒緩市場擔心緯創失去蘋果訂單的衝擊。

蘋果供應鏈洗牌，引起矚目。不過，外資法人也關注，緯創未來與立訊攜手搶iPhone訂單的可能性不小，若此時和碩也加入合作，將形成立訊、緯創、和碩合作局面，短時間難以撼動鴻海富士康的地位，但長期將是競爭蘋果單的態勢。

▲▼緯創尾牙，董事長林憲銘上台致詞並敬酒。（圖／記者林敬旻攝）

▲緯創董事長林憲銘。（圖／記者林敬旻攝，資料照）

緯創代中國子公司公告，透過旗下中國4家子公司，取得中國立訊精密工業股份有限公司人民幣30億元（約新台幣126億元）普通股，持股比達0.81%。緯創表示，目的為加強雙方策略夥伴合作關係。

緯創公告內容指出，透過旗下中國昆山、中山、成都、重慶等4家子公司，取得中國立訊精密持股，持股比重分別為0.19%、0.27%、0.16%、0.19%，合計投資金額達人民幣30億元，持股比重0.81%。未來也不排除再加碼持股。

與此同時，和碩代子公司公告，旗下上海昌碩在今年陸續加碼對中國立訊精密持股，累計昌碩共持有立訊約3984萬股，持股比例增至0.57%。和碩表示，僅是財務性投資。

和碩公告內容指出，旗下上海昌碩在今年3月23日至7月22日間，加碼立訊持股，增持1137萬股，平均每單位價格為新台幣222.1元，匯率為4.188，交易總金額25.27億元。昌碩累計至今，共持有立訊3984萬股，持股比例0.57%。

▲和碩董事長童子賢。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲和碩董事長童子賢。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

 
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